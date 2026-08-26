Suudi Arabistan ekibi El-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, oyundaki uygulama araçlarının fikirlerden daha önemli olduğunu söyleyerek, Auckland maçında antrenmanlarda çalıştıkları şeyleri sahaya yansıttıkları için oyuncularını övdü.

El-Ahli, çarşamba akşamı Cidde'de oynanan Kıtalararası Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ekibi Auckland FC'yi 1-0 mağlup ederek, Afrika, Asya ve Pasifik Kupası şampiyonluğunu belirleyecek maçta Güney Afrika ekibi Sundowns ile karşılaşmaya hak kazandı.

Maçın ardından düzenlenen ve "Arriyadiyah" gazetesi tarafından aktarılan basın toplantısında Hollandalı teknik adam şunları söyledi: "Oyuncular antrenmanlarda çalıştıkları her şeyi uyguladılar, şu anda iyi bir durumdalar. Futbolda fikirler her şey değildir, ama asıl önemli olan araçlardır ve bizim herhangi bir taktiği uygulayabilecek uygun araçlarımız var."

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Yaz dönemi transferleriyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Bugün tüm oyunculardan çok memnunum, geleceğe dair emin değiliz ama şu anda benimle olanlardan memnunum."

Pusic, takımının Auckland maçının ilk yarısında istenen seviyede olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Mendy birden fazla toptan bizi kurtardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda daha iyi bir görüntü çizdik ve galibiyeti hak ettik. Herkes üstün bir performans sergiledi, tek bir takım olarak hem hücum ettiler hem de savunma yaptılar."

Teknik adam, Auckland ile Suudi Roshn Ligi takımları arasındaki performans farkına değinerek, maçlardan önce genel bir tablo oluşturduğunu, tesadüflere yer bırakmadığını ve maçların akışı sırasında bazı kararları oyuncularına bıraktığını belirtti.

Türk savunmacı Merih Demiral'ın oyundan çıkarılması sırasındaki öfkesiyle ilgili sorulan soruya Hollandalı teknik adam şu yanıtı verdi: "Oyuncu değişikliğinde herhangi bir sorun yoktu, sadece bir yanlış anlaşılmaydı."

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