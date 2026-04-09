Mısırlı Mahmoud Ashour ve Suudi Abdullah Al-Shehri, 48 saatlik son derece heyecanlı bir süreç yaşadı; bu süre zarfında taraftarların öfkesinin yarattığı cehennemden, 2026 Dünya Kupası’nda görev alma cennetine ulaştılar.

Mısır ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonları, Perşembe günü, önümüzdeki yaz Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarını yönetmek üzere her iki ülkeden birer hakem ekibi seçildiğini duyurdu.

Suudi hakem ekibinde saha hakemi Khaled Al-Taris, yardımcı hakem Mohammed Al-Abkari ve video hakemi Abdullah Al-Shehri yer aldı.

Mısır hakem kadrosunda ise saha hakemi Amin Omar, yardımcı hakemler Mahmoud Abu Al-Raghal ve Ahmed Hossam Taha ile video hakemi Mahmoud Ashour yer aldı.

İlginç olan ise, seçilen iki video hakeminin, bazı hakemlik kararları nedeniyle son zamanlarda Mısır ve Suudi liglerinde tartışma konusu olan isimler olmasıydı.

Ayrıca okuyun: Suudi hakemler 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor... ve tarihi bir Mısırlı katılım

Mahmud Eşur, salı günü Mısır Ligi şampiyonluk grubunun ilk turunda 1-1 berabere biten Al Ahly ile Ceramica Cleopatra arasındaki maçta video hakemlik yapmıştı.

Maçta tartışmalı bir an yaşandı. Uzatma dakikalarında top, Seramika Kleopatra'nın savunma oyuncusu Ahmed Hani'nin eline çarptı, ancak hakem Mahmoud Wafa, Al-Ahly lehine penaltı kararı vermedi.

Mahmud Ashour, Wafa'yı olayı izlemesi için çağırsa da, Wafa kararından vazgeçmedi. Bu durum Al-Ahly'yi öfkelendirdi ve kulüp, saha hakemleri ile video hakemleri arasındaki konuşmanın dinlenilmesini talep eden sert bir açıklama yayınladı.

24 saat sonra, Abdullah El-Shehri, Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Ahli ile Al-Fayha arasında Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 berabere biten maçta video hakemlik görevini üstlendi.

El-Şehri, saha hakemi Muhammed El-Sama'ilin ilk yarıda Al-Ahli lehine verilen penaltıyı iptal etmesi ve ikinci yarıda aynı takım lehine verilmeyen başka bir penaltıyı izlemesi için onu çağırmaması nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Ayrıca okuyun: Videoda... Hakemlik uzmanı, Al-Ahli-Al-Fayha maçının hakemine tarihi bir ceza öngörüyor

Hakemler yaklaşık 48 saat boyunca geniş çaplı eleştirilere maruz kaldıktan sonra, her iki ülke için tarihi bir olay olan Dünya Kupası'nda hakemlik yapmalarıyla birlikte durum tamamen değişti.

Bu, Suudi hakemlerin tam 16 yıl sonra, yani 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacağı anlamına geliyor.

Buna karşılık, Dünya Kupası maçlarını yönetmek üzere Mısır'dan tam bir hakem ekibinin seçilmesi de tarihte ilk kez olacak.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'daki final maçına kadar sürecek. Turnuvaya 48 milli takım katılacak ve bunların arasında Dünya Kupası tarihinde ilk kez 8 Arap takımı yer alacak.