Al-Ahly’nin Ammota ile sözleşme imzalamasının ardından… Faslı teknik direktör, Zamalek’e kapıyı kapattı

Ürdün milli takımının eski teknik direktörü Jamal Al-Salamy, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından Al-Nashama’dan ayrıldıktan sonra Zamalek’in teklifini reddetti.

El-Salamy, Ürdün milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine taşıdı, ancak ilk turda Avusturya, Cezayir ve Arjantin'e karşı 3 mağlubiyet alarak turnuvadan elendi.

Öte yandan, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkan Yardımcısı Prens Ali bin El-Hüseyin, El-Salamy'nin Ürdün milli takımıyla olan serüveninin sona erdiğini duyurdu ve 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gibi tarihi bir başarıya ulaşılmasında gösterdiği çabaları ve katkısını takdir etti.

Faslı “le 360” sitesi, Zamalek’in son birkaç gün içinde El-Salamy ile görüşmelere girdiğini, ancak teknik direktörün görevi üstlenmekten vazgeçtiğini belirtti.

Aynı kaynağa göre, Faslı teknik direktör, Zamalek yetkilileri tarafından sunulan teklifi inceledikten sonra bu kararı aldı ve şu aşamada Mısır Ligi'nde bu deneyimi yaşamamaya karar verdi.

Zamalek, geçen sezon kendisiyle birlikte Mısır Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Mutamid Jamal’ın yerine, gelecek sezon takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arıyor.

Zamalek, tarihinde ilk kez bir Faslı teknik direktörle anlaşarak Al-Ahly'nin izinden gitmeye çalıştı, ancak El-Salamy şu anda bu görevi üstlenemeyeceğini bildirdi.

Al-Ahly ise gelecek sezon Kırmızı Takım’ı yönetmesi için El-Hussein Ammouta ile anlaşmıştı; kulüp, hem yerel hem de Afrika düzeyinde şampiyonlukları geri kazanmayı hedefliyor.