Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman Matthias Jaissle'nin yerine A takımın teknik direktörlük görevini üstlenmesi için İspanyol Marcelino García ile görüşmelerini sürdürüyor.

Gazeteci Santi Aouna'nın verdiği bilgiye göre, Al Ahli yönetimi Marcelino'yu yeni teknik projeyi yönetmeye ikna etmek amacıyla kendisine yıllık 12 milyon euroya varan maaşla iki sezonluk bir sözleşme teklif etti.

Rapor, İspanyol teknik direktörün Al Ahli ile bu tecrübeyi yaşamaya istekli olduğunu, ancak anlaşmanın tamamlanması için kendi teknik ekibinin tamamını yanında getirmesine izin verilmesini temel bir şart olarak öne sürdüğünü ve bu konunun şu anda iki taraf arasında görüşüldüğünü belirtti.

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Santi Aouna, Marcelino'nun teknik ekibinden bir üyenin Suudi Arabistan'a taşınma konusunda hâlâ kararsız olduğunu ve bu durumun nihai anlaşmaya varılmasının şimdiye kadar gecikmesine neden olduğunu açıkladı.

Buna karşılık, Al Ahli yönetimi görüşmeleri uzatmaya niyetli değil; zira Marcelino ile en kısa sürede nihai bir anlaşmaya varılamaması durumunda önümüzdeki günlerde başka teknik direktörlerle görüşme kapısını aralaması bekleniyor.