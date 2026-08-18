Al Ahly, devam eden yaz transfer döneminde İmam Aşur'u kadrosuna katmak için Türk kulübü Konyaspor'un sunduğu teklife ilişkin tutumunu netleştirdi.

Al Ahly, internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamada, İmam Aşur'un hizmetlerini almak için sunulan teklife yanıt vermek amacıyla Konyaspor'a bir yazı gönderdiğini açıkladı.

İmam Aşur, Al Ahly ile 2028 yazına kadar uzanan bir sözleşmeyle bağlı bulunuyor; bu durum Kırmızı Kale yönetimine oyuncunun geleceğini belirleme konusunda güçlü bir konum sağlıyor.

Al Ahly'nin Türk kulübüne gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi: «Oyuncumuz İmam Aşur'un hizmetlerini üç yıla yayılarak ödenecek 4,5 milyon dolar karşılığında almak yönündeki talebinize istinaden, oyuncunun bu sezon satılık olmadığını bilgilerinize sunar, gelecekte iş birliği yapmayı temenni ederiz.»

İmam Aşur'un adı, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı formasıyla parlaması ve turnuvada iki gol kaydetmesinin ardından, Türk liginde ilk maçını Rizespor'a karşı bir kez daha bulamadan tek golle kaybeden Konyaspor'a transfer olmakla anılmıştı.

Konyaspor, İmam Aşur'u kadrosuna katmakla ilgilenen tek kulüp değildi; daha önce Suudi basın raporları İttihad Cidde'nin de İskoç ekibi Celtic'in yanı sıra ilgilendiğine işaret etmişti.

İmam Aşur, Gazl El Mahalla ve Zamalek geçmişinin ardından, 2023 yazında Danimarka ekibi Midtjylland'dan Al Ahly'ye katılmıştı. Oyuncu tüm kulvarlarda Al Ahly forması altında 105 maça çıktı; bu maçlarda 32 gol kaydetti ve takım arkadaşlarına 25 gol pası verdi.

İmam Aşur, Al Ahly ile iki kez Mısır Ligi, Mısır Kupası, iki kez Mısır Süper Kupası, Üç Kıta Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını yaşarken, Kulüpler Dünya Kupası'nda da bronz madalya elde etti.

İmam Aşur, 2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında Mısır Milli Takımı ile iki gol kaydetti; birincisini Belçika karşısında sert bir vuruşla, ikincisini ise Avustralya filelerine bir kafa vuruşuyla göndererek çok sayıda Avrupa ve Suudi kulübünün dikkatini çekti.