Al-Ahly için müjdeli haber… Abu Rida, Afrika Şampiyonlar Ligi’nde ek bir yer talep ediyor

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida, Afrika Futbol Konfederasyonu’na resmi bir mektup göndererek, Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası’na katılan kulüp sayısının artırılmasını talep etti.

Zamalek ve Pyramids, önümüzdeki sezon Afrika Şampiyonlar Ligi’nde Mısır’ı temsil etmeye hazırlanırken, Mısır Süper Ligi’nde üçüncü sırada yer alan Al-Ahly ise Konfederasyon Kupası’na katılacak.

Mısır Futbol Federasyonu’nun X sitesindeki hesabı, Abu Rida’nın Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası’na katılan kulüp sayısının, CAF’a üye her federasyona bir ek kontenjan sağlanarak artırılması talebini içeren açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, Abu Rida’nın talebinin, 2026 Dünya Kupası’na katılan Afrika federasyonlarının elde ettiği başarılar ışığında geldiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, “Buna göre, yürürlükteki sıralama kriterlerine göre bazı federasyonların kotası, Afrika Şampiyonlar Ligi’nde 3 kulübe, Konfederasyon Kupası’nda ise 3 kulübe çıkarılabilir; ancak ek kulüplerin katılımı ön eleme turlarından başlayacaktır” denildi.

Abu Rida’nın talebinin hayata geçirilmesi halinde, Al-Ahly, Zamalek ve Pyramids ile birlikte Afrika Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak; böylece “Kırmızı Dev”in Konfederasyon Kupası’nda yer alması yerine bu turnuvaya katılacaktır.