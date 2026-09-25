Ahli Kulübü, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan'a karşı, teknik direktörün takım kaptanı Muhammed Şenavi ve İmam Aşur hakkındaki son açıklamalarının ardından tonunu sertleştirerek, kulübü temsil eden herhangi bir oyuncunun sportif ve manevi değerine yönelik saldırıyı reddettiğini vurguladı ve teknik vizyon farklılığının saygı sınırlarının aşılmasını haklı çıkarmayacağının altını çizdi.

Hüsam Hasan, bir basın toplantısı sırasında Şenavi'nin mevcut kampta milli takıma çağrılmadığını açıklamış, daha önce kendi tabiriyle "kulübüyle işi bitmiş" olmasına rağmen milli takımla oynadığına dikkat çekmiş, aynı zamanda kaleciye saygı duyduğunu ve teknik vizyonu doğrultusunda kadroyu seçme hakkına sahip olduğunu vurgulamıştı.

Ahli, resmi bir açıklama yaparak, kamu yararını gözeterek takımın Angola karşısındaki maçının bitmesini beklemek amacıyla milli takım teknik direktörünün açıklamalarına geçtiğimiz dönem boyunca bilerek yanıt vermediğini, oysa kulübün daha önce, aralarında Kulüpler Dünya Kupası'nın da bulunduğu büyük turnuvaları bir dizi milli takım oyuncusundan yoksun oynamak zorunda kaldığı koşullarla karşılaştığını doğruladı.

Kulüp, sessiz kalmasının söylenenleri kabul etmek anlamına gelmediğini vurgularken, Muhammed Şenavi ile ilgili konunun, kendisinin hem Ahli'nin hem de Mısır Milli Takımı'nın kaptanı olması nedeniyle kabul edilemez bir sınır aşımı teşkil ettiğinin altını çizdi.

Kulüp, kulüp formasını giyen her oyuncunun kendi varlığının bir parçası olduğunu ve sportif ile manevi değerinin korunmasının değerlendirme veya seçim farklılıklarına tabi olmadığını açıkladı.

Ahli ayrıca, teknik direktörün İmam Aşur'u Afrika Uluslar Kupası öncesinde denemek amacıyla kadroya kattığına işaret etmesinin ardından, Hüsam Hasan'ın bu oyuncu hakkındaki sözlerini eleştirdi ve bu yaklaşımın milli takım oyuncularıyla kurulan ilişkinin doğasına uygun olmadığını değerlendirdi.

Kulüp, teknik direktörün kadrosuna uygun gördüğü kişiyi seçme konusunda tam yetkiye sahip olduğunu, ancak bu hakkın, Ahli'nin sistemin unsurları arasındaki karşılıklı saygı ilkesini zedelediğini düşündüğü açıklamalara kadar uzanmadığını vurguladı.

Ahli, teknik direktörün Mısır kulüplerinin seviyesi hakkında söylediklerini de reddederek, bu kulüplerin futbol oynamadığını söylemenin, Mısır Futbol Federasyonu ile Profesyonel Kulüpler Birliği'nin düzenlediği yerel kulüpleri ve müsabakaları küçümsemek anlamına geldiğini değerlendirdi.

Kulüp açıklamasını, söz konusu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı vurgulayarak tamamladı; Mısır Futbol Federasyonu Başkanı'nın Muhammed Şenavi'nin değeri hakkında söylediklerini takdirle karşıladığını belirtti, sınır aşımı olarak nitelendirdiği durumlar karşısında futbol federasyonunun tutumunu beklediğini vurguladı ve oyuncular hakkındaki teknik görüş ayrılığının, onların konumuna ya da kulüplerinin haklarına yönelik bir saldırıya dönüşmemesi gerektiğinin altını çizdi.