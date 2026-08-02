Ahly, Mısır Futbol Federasyonu ile yeni bir cephe açtı. Kulüp, federasyonun son dönemde aldığı bir dizi kararı sert bir dille eleştirdiği bir açıklama yayımladı ve bu kararların Mısır futbolunun gelişim sürecine hizmet etmediğini, aksine spor sistemi içinde daha fazla krizin habercisi olduğunu öne sürdü. Ayrıca federasyonu yönetmelik ihlalleriyle suçladı ve bazı hakemlerden gelen son açıklamaları "felaket" olarak nitelendirerek hedef aldı.

Ahly, bugün pazar günü yayımladığı açıklamada, birkaç hafta önce Gençlik ve Spor Bakanı'nın Mısır Futbol Federasyonu ile koordineli olarak ilan ettiği plan doğrultusunda, Mısır futbolunun gelişimi için yeni bir aşamanın başlamasını beklediğini belirtti. Bu, Mısır Millî Takımı'nın son Dünya Kupası turnuvasında ortaya koyduğu üstün performansı değerlendirmeye yönelikti.

Kulüp, resmî sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, önümüzdeki dönem hakkında iyimserlik uyandırmayan, aksine spor kamuoyu içinde krizleri körükleyen kararlarla karşı karşıya kaldığını ve bunun futbol sisteminin gelişimi için ilan edilen hedeflerle çeliştiğini ekledi.

Hakem Komitesi başkanının seçimine itiraz

Ahly, hakem komitesi başkanlığının daha önce bu görevi üstlenmiş bir yetkiliye verilmesi kararına itiraz ettiğini belirtti ve bu kişinin başta Ahly olmak üzere kulüplerin çoğunluğuna adaleti sağlamadığını vurguladı.

Mısır Futbol Federasyonu, İsam Abdülfettah'ı 2026/2027 yeni sezon için hakem komitesi başkanı olarak atadığını duyurmuştu.

Kulüp, aynı yetkilinin önceki görev döneminde "kapsama" ve "protokol ruhu" gibi tuhaf olarak nitelendirdiği kavramlar ortaya attığını ve bunun o dönemde Ahly'yi, hakem komitesinin kamuoyu önünde güvenilirliğini ve tarafsızlığını yitirdiğini ilan etmeye ittiğini ekledi.

Kulüp, buna karşı bir protesto olarak, lig mücadelelerini genç oyunculara ve sakatlıktan dönen oyunculara dayanarak tamamlamaya karar verdiğini, ayrıca Mısır Kupası'na katılmayı reddettiğini açıkladı.

Yönetmeliklerin açıkça ihlali

Ahly açıklamasında, yönetmeliklerin açık ve net bir şekilde ihlal edildiğini vurgulayarak, devlet kurumlarına olan borçlarını ödemekte yükümlülüklerini yerine getirmeyen bazı tarafların buna rağmen gerekli onayları aldığını belirtti.

Federasyon başkanının bu taraflara medya üzerinden övgüler yağdırdığını, onları borç ödeme konusunda en titiz taraflar olarak nitelendirdiğini ve sözleşmelerinin geçerli olduğunu, sanki diğer kulüplerin sözleşmeleri geçersizmiş gibi ifade ettiğini ekledi.

Kulüp, federasyon başkanının, spor faaliyeti sözleşmeleri ile ticari haklar sözleşmelerinin birbirinden ayrılmasına dayanan, uluslararası düzeyde kabul görmüş meşru hakların varlığını görmezden geldiğini vurguladı.

Federasyonun Şampiyonlar Ligi dosyasına yaklaşımı

Ahly ayrıca federasyonun, Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılan Mısır kulüplerinin sayısının artırılması dosyasına yaklaşımını da eleştirdi.

Federasyon başkanının, kontenjan sayısının artırılması için Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) bir öneri sunduğunu, ancak ret yanıtı aldığını ve ardından hiçbir gerekçe göstermeden bu kararı tam bir hafta boyunca sakladığını açıkladı.

Ahly, bu gecikmenin, özellikle amacının Afrika lisansını alan kulüplerin belirlenmesini beklemek olması durumunda, soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekti.

Felaket açıklamalar ve kara bir leke

Ahly, geçen sezon ligin final aşamasında oynanan Ceramica ve Ahly maçındaki video yardımcı hakem (VAR) hakeminden gelen son açıklamaları ve ayrıca hakem komitesi üyelerinden birinin açıklamalarını "felaket" olarak nitelendirdi ve bunların Mısır hakemlik sisteminin tarihinde kara bir leke oluşturduğunu belirtti.

Kulüp, video yardımcı hakemin, saha hakeminin Ahly lehine geçerli bir penaltıyı vermemekteki gerekçesiz inatçılığını ortaya çıkardığını açıkladı.

Hakem komitesi üyesinin de aynı olayı doğruladığını ve federasyon sisteminin dışından birinin hakem komitesinin çalışmalarına müdahale ettiğine açıkça işaret ettiğini ekledi. Ahly, bu duruma daha önce defalarca dikkat çektiğini belirtti.

Futbol federasyonuna son mesaj

Ahly açıklamasını, Mısır Futbol Federasyonu'ndan gelen son kararların, seçimlerin ve açıklamaların iyimserliğe yol açmadığını ve iş birliğini teşvik etmediğini vurgulayarak bitirdi.

Kulüp, futbol federasyonunun sistemin yönetimine yönelik sorumluluklarını tümüyle üstlendiğini vurgulayarak, herkesin, oyuncuları yetiştirmenin temel dayanağı olan tüm kulüplerin çıkarına olacak kararlar beklediğini belirtti. Bu oyuncular, millî takımın son Dünya Kupası turnuvasındaki onurlu görünümüne katkıda bulunmuştu.

Ahly açıklamasını, işlerin Mısır futbolunun çıkarına hizmet edecek ve sistemin tüm unsurları arasında adaleti sağlayacak şekilde rayına oturtulmasına yönelik umudunu ifade ederek noktaladı.