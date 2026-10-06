Ahli, yarın çarşamba günü Profesyonel Lig Kupası'ndaki yolculuğuna başlarken Salam Stadyumu'nda Petrol Asyut ile karşılaşarak farklı bir sınav verecek. Zamalek'e karşı oynanacak merakla beklenen zirve mücadelesine birkaç gün kala, son dönemde takımın hesaplarından uzak kalan bazı oyuncuların sahaya çıkması bekleniyor.

Eski Ahli ve Mısır Milli Takımı kalecisi, spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, takım kadrosunun öne çıkan hatlarını açıkladı ve Faslı Hüseyin Amuta'nın maçta Ahli'yi yöneteceğini, ilk takımla düzenli olarak forma giymeyen bazı oyunculara da şans vereceğini vurguladı.

Şubeyr, "İks" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, maçta "Eşref Dari, Rıda Selim, Kabaka ve Ahmed Eid"in sahaya çıkabileceğini, ayrıca Tevfik Muhammed'in de forma giyme olasılığının bulunduğunu, Hamza Alaa'nın ise Ahli kalesini koruyacağını belirtti.

Öte yandan Şubeyr, Amuta'nın bazı oyuncuların seviyesinden memnun olmadığına dair çıkan haberler nedeniyle Ahli içinde bir öfke hali bulunduğunu açıkladı ve kulüp yönetiminin, özellikle Zamalek'e karşı oynanacak zirve maçından önce bu haberlerin tekrarlanmasından rahatsız olduğunu vurguladı.

Gelecek maçlar ZAM Premier Lig 13:00 AHL

Amuta'nın işine odaklandığını ve bu konularda futbol yönetimiyle konuşmadığını belirten Şubeyr, Ahli yetkililerinin bu haberlerin yayılma zamanlamasının soru işaretleri doğurduğu görüşünde olduğunu ve kulübün, doğru olmadığını düşündüğü haberlerin tekrarlanmasını görmezden gelmeyeceğini ifade etti.

Zamalek maçı öncesinde sakatların durumuyla ilgili olarak Şubeyr, Ahmed Nebil Koka'nın takımla birlikte antrenmanlara dönmeye oldukça yaklaştığını, Kerim el-Debis'in ise zirve maçında kesin olarak forma giyemeyeceğini vurguladı.

Yasir İbrahim'e gelince, Şubeyr onun koşuya başladığını ancak henüz futbol ayakkabısı giymeye geri dönmediğini belirtti ve Zamalek karşısında forma giyme ihtimalinin yüzde 50'yi geçmediğine dikkat çekti.

Yasir'in forma giyme olasılığının, maçtan bir gün önce takımla birlikte antrenmanlara katılabilme kabiliyetine bağlı kalacağını, bunun ise Amuta'nın onu ilk 11'de sahaya sürme kararı alması için yeterli olmayabileceğini ekledi.

Şubeyr'e göre, Yasir İbrahim'in yokluğu halinde en olası senaryo, zirve maçında Ahli'nin stoper bölgesinde Hadi Riyad ve Yasin Marei'ye güvenmek olacak.

Ahli ile Zamalek, önümüzdeki pazar akşamı Kahire Uluslararası Stadyumu'nda, Süper Lig'in altıncı hafta müsabakaları kapsamında, günler öncesinden büyük ilgi gören bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Amuta ise büyük randevu öncesinde Petrol Asyut maçını, bazı yedek oyunculara şans vermek ve kimi kozlarını hazırlamak için değerlendiriyor.







