Al Ahly'de gözler, kırmızı-beyazlı ekibin Mısır Premier Ligi'nde yeniden zirveye yerleşme hedefi açısından büyük önem taşıyan Pyramids karşılaşmasına çevrildi. Ancak merakla beklenen mücadele öncesinde Hüseyin Ammuta yönetimindeki teknik heyet, en önemli hücum silahlarından biri olan ve bir süredir forma giyemeyen Emam Ashour'un durumuyla ilgili güçlü bir moral buldu. Oyuncu, takımın planlarına dönmeye çok yakın.

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Al Ahly, Mısır Premier Ligi'nin 9. haftasında 23 Kasım'da Pyramids ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İki takımın zirve için doğrudan rekabet içinde olması nedeniyle mücadele, her iki taraf için de olağanüstü bir önem taşıyor. Pyramids 24 puanla ligin lideri konumunda bulunurken Al Ahly 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Medya yorumcusu Ahmed Shobeir, Emam Ashour'un merakla beklenen karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin gelişmeleri açıkladı. Shobeir, oyuncunun antrenmanlarını iyi bir şekilde sürdürdüğünü ve Al Ahly'nin ilk on birindeki yerini geri kazanmak için büyük çaba harcadığını vurguladı.

Shobeir, radyoda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Emam Ashour iyi çalışıyor ve antrenmanlarda büyük çaba gösteriyor. Milli takımla oynanan iki Malavi maçında yer alamayarak tembelliğin bedelini ödediğini düşündüğü için forma giymek istiyor."

Shobeir, Hüseyin Ammuta'nın Emam Ashour'un yeteneklerine büyük değer verdiğini ve onu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğünü, ancak özellikle oyuncunun sakatlık nedeniyle zor bir dönem geçirmesi ve ardından bazı başka sağlık sorunları yaşamasının ardından alışılmış seviyesine dönmesini beklediğini de ekledi.

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Al Ahly'nin orta saha oyuncusunun fiziksel ve teknik açıdan hazır hale geldiğini belirten Shobeir, oyuncunun %100 sağlıklı olduğunu vurguladı. Bu durum, Ashour'un Pyramids maçında kadroya dönme ihtimalini güçlendiriyor.

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Mısırlı medya yorumcusu, Emam Ashour'un ister ilk on birde başlasın ister yedek kulübesinde otursun, Al Ahly'nin maç kadrosunda yer alacağının altını çizdi. Ancak Omar El Saey'nin sergilediği başarılı performans nedeniyle oyuncunun maça ilk on birde başlama şansının şu an için zor göründüğünü de belirtti.

Al Ahly'nin Pyramids endişesi

Öte yandan Shobeir, merakla beklenen karşılaşma öncesi Al Ahly'deki atmosfer hakkında da konuştu. Pyramids'in son dönemde ortaya koyduğu güç ve en iyi performansını sergilemediği maçlarda bile galibiyet alabilmesi nedeniyle kulüpte bir endişe havası olduğuna dikkat çekti.

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Al Ahly'nin eski kalecisi şöyle konuştu: "Al Ahly taraftarları bu maçtan çok korkuyor ve sonuna kadar haklılar. Çünkü Pyramids harikanın da ötesinde bir seviye sergiliyor ve formunda olmadığı maçları bile nasıl kazanacağını biliyor."

Shobeir, Pyramids'in Mısır Ligi, Mısır Kupası ve Lig Kupası'nın yanı sıra Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetler elde ederek olağanüstü bir dönem geçirdiğini, bunun da takımın yaşadığı istikrar ve özgüveni yansıttığını ekledi.

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Pyramids'in karşılaşmaya büyük bir özgüvenle çıkacağını belirten Shobeir, öte yandan takımın rakibinin değerinin farkında olduğunu ve Al Ahly'ye Mısır futbolunun en güçlü takımlarından biri olarak saygı duyduğunu söyledi. Shobeir, maçın iki taraf için de kolay geçmeyeceğini vurguladı.

Shobeir sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde Pyramids, Al Ahly karşısında üstünlüğü elinde tutuyor ama Al Ahly'nin galibiyet için kullanabileceği çok sayıda silahı var."

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Derbiyi El Salvadorlu hakem yönetecek

Diğer yandan Mısır Futbol Federasyonu bünyesindeki, Essam Abdel Fattah başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, Al Ahly ile Pyramids arasındaki karşılaşmayı El Salvadorlu FIFA kokartlı hakem Ivan Barton'ın yöneteceğini açıkladı.

2018'de FIFA kokartı alan Barton, büyük bir uluslararası tecrübeye sahip. Pek çok önemli maçta görev yapan Barton'ın en dikkat çeken görevleri, 2022 Katar Dünya Kupası'nda yönettiği Japonya-Almanya ve Brezilya-İsviçre maçları ile son 16 turundaki İngiltere-Senegal karşılaşması oldu.

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Karşılaşma iki kat önem taşıyor. Al Ahly'nin galibiyeti, kırmızı-beyazlılara Pyramids ile arasındaki farkı 1 puana indirme fırsatı verecek. Ligin lideri ise farkı açarak zirvede uzaklaşmayı hedefliyor. Maçın sonucu, önümüzdeki haftalarda yarışın şeklini belirleyebilir.