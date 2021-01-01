Al Ahly 0-2 Bayern Münih | Finalin adını Lewandowski koydu: Tigres - Bayern

Dünya Kulüpler Kupası'nın ikinci yarı final maçında Bayern Münih, Al Ahly'i 2-0 yendi. Alman ekibi Perşembe günü Tigres ile final mücadelesi verecek.

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın son yarı final maçında Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ahly karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya, FIFA dahil birçok kurum tarafından 2020 yılının en iyi futbolcusu seçilen Robert Lewandowski damga vurdu. Polonyalı oyuncu, 17. ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımına final biletini getirdi.

Rakibi karşısında rahat bir futbol ortaya koyan Bayern Münih, maçı yüzde 68'lik topla oynama oranıyla bitirdi. Ayrıca Al Ahly, 90 dakika boyunca korner kullanamadı.

Bayern Münih'in finaldeki rakibi, Palmeiras'ı eleyen Meksika temsilcisi Tigres oldu. Final maçı 11 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Bayern Münih bu kupada daha önce bir kez final oynamıştı ve 2013 yılında Fas ekibi Raja Casablanca'yı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

2000 yılından beri düzenlenen turnuvanın tarihinde ilk kez bir Meksika takımı final oynayacak.