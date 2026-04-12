Al-Ahli'ye şok: VAR kayıtlarının dinlenmesi oturumu iptal edildi... Abdülhafiz tehditkar açıklamalarda bulundu

Yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz başkanlığındaki Al-Ahly heyeti, kulübün talebi üzerine Seramica Cleopatra maçıyla ilgili hakem kayıtlarının dinlenmesine yönelik oturumun iptal edilmesinin ardından Mısır Futbol Federasyonu binasından ayrıldı.

Maç sırasında hakemlerin konuşmalarının kayıtlarına ilişkin bir dinleme oturumu yapılması planlanıyordu, ancak oturum, "yasal olarak yetkili kişilerin bulunmaması" gerekçesiyle gerçekleştirilmedi.

Sayed Abdel Hafiz başkanlığındaki Al Ahly heyeti, kulübün medya direktörü Jamal Gabr, bir ses uzmanı ve eski bir hakem uzmanı ile birlikte federasyon merkezine geldi, ancak oturumun yapılamayacağı kendilerine bildirildi.

Al-Ahly, Mısır Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Azzam'a bir mektup göndermiş ve Seramica Cleopatra maçı sırasında hakemler arasında geçen konuşmalara ilişkin dinleme oturumuna katılmak üzere uygun gördüğü kişiyi görevlendirme hakkını savunmuştu.

Federasyon Genel Sekreteri, Al-Ahly'ye gönderdiği önceki mektupta, "Video teknik görüşmelerini dinleme hakkı, maçla ilgili teknik ve idari kadrodan sadece iki kişiyle sınırlıdır; ancak bu kişilerin teknik alanda bulunma izni olan kişiler olması şartıyla" demişti.

Al-Ahly haklarını nasıl geri alacağını biliyor

Federasyon binasından ayrıldıktan sonra, Sayed Abdel Hafiz kendisine katılım izni verilmemesi kararını eleştirdi ve olanları reddettiğini vurguladı.

Abdel Hafiz gazetecilere şunları söyledi: "Al-Ahly haklarını nasıl elde edeceğini çok iyi biliyor ve kendisini temsil edecek kişiyi seçme konusunda asıl hak sahibi."

Ve ekledi: "Yetki belgemle buraya gelmemin yasadışı olması nedeniyle Futbol Federasyonu'na geldim. Beni engelleyen bir yönetmelik yok. Ya teknik ve idari kadro oturumdan önce görevden alınırsa ne olacak? Bu nedenle Al-Ahly yönetim kurulunun burada olması gayet normal."

Al-Ahly, Mısır Ligi final turunun ilk haftasında Ceramica Cleopatra ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın son saniyelerinde video tekniğine başvurulduktan sonra Al-Ahly lehine bir penaltı verilmemişti.

Al-Ahly, resmi açıklamasında, Hakem Komitesi Başkanı Oscar Ruiz'in, her kulübün gerekli ücretleri ödemesi karşılığında bu hakkı olduğunu ve adalet ve şeffaflığı sağlamak için konuşmanın ayrıntılarının açıklanması gerektiğini vurguladığı açıklamalarına dayanarak, durumun incelenmesi sırasında maç hakemi ile video hakemi arasındaki konuşmaların dinlenmesini talep etti.

Ayrıca okuyun:

Video: Hakem Komitesi Başkanı: Al-Ahli'nin pozisyonu penaltı değil... Dünya Kupası, benim haklı olduğumu kanıtlayacak



