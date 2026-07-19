Al-Ahli yarışa giriyor… Faslı yıldız, Cidde’deki transfer piyasasını kızıştırıyor

Suudi Al-Ahli, devam eden yaz transfer dönemi sırasında bu oyuncuyla sözleşme imzalamak üzere, Fas milli takımının yıldızlarından biriyle görüşmelere güçlü bir giriş yaptı.

Oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla gösterdiği dikkat çekici performansın ardından son günlerde Al-Ittihad'a transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri’nin açıkladığına göre, “El-Raqi” kulübü, Fas milli takımı ve İspanya’nın Girona takımında orta saha oyuncusu olarak forma giyen Ezzedine Ounahi’yi mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için doğrudan bir rakip haline geldi.

Ounahi, “Atlas Aslanları”nın çeyrek finale yükselmesine katkıda bulunmuş, ancak takım Fransa’ya 0-2 yenilerek elenmişti. Ayrıca Faslı orta saha oyuncusu, son 16 turunda Kanada’ya karşı 3-0’lık büyük galibiyette iki gol atarak, en büyük sahnelerde de teknik değerini kanıtlamıştı.

Ayrıca okuyun... Tarihi bir dövme... Kokorela, Messi ve arkadaşlarını devirirse herkese meydan okuyacak!

Onahi’ye ilgi gösteren tek kulüp Al-Ittihad değildi; oyuncunun adı, başta Hollanda’nın Ajax Amsterdam’ı olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle de anıldı. Ancak Al-Ahli’nin müzakerelere dahil olması, özellikle kulübün orta sahasını kaliteli ve uluslararası deneyime sahip bir oyuncuyla güçlendirme isteği göz önüne alındığında, transfere yeni bir boyut kazandırıyor.

Görünüşe göre Al-Ahli, sözleşmesini yenilemeyi reddeden Fildişili Frank Kessié’nin ayrılışının boşluğunu doldurmak için Onahi’yi ideal bir seçenek olarak görüyor.