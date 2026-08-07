Al Ahli Saudi FC 2026/27 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan fikstür ve daha fazlası

Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın bu hafta Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere sürpriz ayrılığının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Marino Pusic yönetiminde 2026/27 sezonuna üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olarak giriyor. 'Al-Malaki' (Kraliyet) olarak bilinen Al-Ahli, Cidde'deki sahasında son 10 yılın en yüksek ortalama seyirci sayısına ulaşarak Suudi futbolunun en büyük ilgi odaklarından biri olmaya devam ediyor. GOAL, biletlerin nasıl alınacağından ne kadar tutacağına kadar ihtiyacınız olan tüm bilet bilgilerini sizin için derledi.

Al-Ahli Saudi FC 2026/27 fikstürü

Saudi Pro League, 34 haftalık takvimini tek seferde değil, bloklar halinde açıklıyor ve şu anda yalnızca ilk altı maç haftasının tarihleri ile başlama saatleri kesinleşmiş durumda. Aşağıda şu ana kadar kesinleşen tüm Al-Ahli maçları yer alıyor; SPL yeni haftaları açıkladıkça listeye eklenecek.

Tarih ve saat Karşılaşma Stat Organizasyon Biletler 13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00 Al Diriyah - Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (Deplasman) Saudi Pro League Biletler 17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00 Al Anwar - Al Ahli Deplasman (stat daha sonra açıklanacak) King's Cup, 1. Tur Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00 Al Ahli - Abha King Abdullah Sports City (İç saha) Saudi Pro League Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05 Al Kholood - Al Ahli Al Hazem Club Stadium (Deplasman) Saudi Pro League Biletler 1 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Hilal - Al Ahli (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (Deplasman) Saudi Pro League, 3. Hafta Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 23.00 Al Ahli - Al Riyadh King Abdullah Sports City (İç saha) Saudi Pro League Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Qadsiah - Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Deplasman) Saudi Pro League Biletler Daha sonra açıklanacak, 15. Hafta Al Ittihad - Al Ahli (Cidde Derbisi, 1. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Deplasman) Saudi Pro League, 15. Hafta Biletler Daha sonra açıklanacak, 20. Hafta Al Ahli - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City (İç saha) Saudi Pro League, 20. Hafta Biletler Daha sonra açıklanacak, 32. Hafta Al Ahli - Al Ittihad (Cidde Derbisi, 2. maç) King Abdullah Sports City (İç saha) Saudi Pro League, 32. Hafta Biletler

SPL, Al-Ahli'nin sezon genelindeki derbi maçlarının hangi haftalara denk geldiğini doğruladı, ancak kesin takvim tarihleri yalnızca birkaç hafta öncesinden bloklar halinde yayımlanıyor; yukarıda daha sonra açıklanacak olarak işaretlenen haftaların net tarihleri ve başlama saatleri maç zamanı yaklaştıkça duyurulacak. Al-Ahli ayrıca rekabetçi sezon başlamadan önce yedi hazırlık maçıyla hazırlıklarını tamamladı; bu süreçte Avusturya'nın Saalfelden takımına karşı farklı bir galibiyet aldı, Portekiz'in Rio Ave ve İngiltere'nin Fulham takımlarıyla da berabere kaldı. Yukarıdaki maçların yanı sıra kulüp, sezonun ilerleyen bölümünde AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvan savunmasına ve Suudi Süper Kupa serüvenine başlayacak. Yarı finallerin kasım sonu için planlandığı organizasyonda 2025/26 sezonunun ilk dört takımı olan Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadsiah mücadele edecek; rakipler ve tarihler her tur yaklaştıkça netleşecek.

Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl alınır?

Bir Al Ahli iç saha maçında yerinizi almak için ana ve en güvenilir yöntem, resmi Saudi Pro League (SPL) bilet platformunu veya kulübün özel bilet uygulaması WeBook'u kullanmaktır.

Al Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Al Ahli, ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarına sahip takımlarından biri olduğu için özellikle Al-Ittihad ile oynanan Cidde Derbisi ya da Al-Nassr ve Al-Hilal maçları gibi yüksek profilli karşılaşmaların biletleri satışa çıktıktan saatler içinde tükenme eğilimindedir.

Genel satış için kulüp üyeliği kesin olarak zorunlu olmasa da Al Ahli, taraftarlara öncelikli rezervasyon pencereleri sağlayan ve King Abdullah Sports City'deki en iyi koltukları ilk seçme fırsatı sunan 'Raqi' üyelik kademeleri sunuyor.

İlk satış dönemini kaçıranlar için Ticombo gibi ikincil pazar yerlerinde, tükenen maçlar için sık sık bilet bulunabiliyor; standart lig maçlarında fiyatlar 200 SAR'dan başlayabiliyor.

Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişiklik gösterir. Premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel giriş biletleri daha uygundur.

Genel giriş: genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında değişir.

genellikle arasında değişir. Gold ve Silver kategorileri: kenar çizgisine yakın premium görüş açısına sahip koltuklar genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasındadır.

kenar çizgisine yakın premium görüş açısına sahip koltuklar genellikle arasındadır. VIP ve VVIP ağırlama: lounge erişimi ve ikramın da dahil olduğu üst düzey deneyimler için fiyatlar 1.500 SAR'ı aşabilir.

Uygunluk ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini takip edin. Özellikle sezonun kritik son haftalarında, Ticombo gibi ikincil pazarlarda fiyatlar talebe göre dalgalanabilir.

2026/27'de Al-Ahli Saudi FC'den ne beklenmeli?

Al-Ahli, yeni sezona Saudi Pro League'in gerçek "Büyük Dörtlü" güçlerinden biri olarak giriyor; Cidde rakibi Al-Ittihad ile Riyad'ın devleri Al-Hilal ve Al-Nassr da bu grubun içinde yer alıyor. Kulüp, 2022'de küme düştükten sonra doğrudan geri dönmesinden bu yana iddialı atamalar zinciriyle giderek güçlendi ve şimdi 2024/25'te Kawasaki Frontale'yi yenip 2025/26'da unvanını başarıyla koruduktan sonra üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu konumunda.

Yaz dönemi büyük değişim getirdi. İki kıtasal zaferin de mimarı olan Matthias Jaissle, Newcastle United'ın teknik direktörü olmak için ayrıldı. Kulüp de hızlı davranarak daha önce Shakhtar Donetsk ve BAE ekibi Al Jazira'da görev yapan Marino Pusic'i 2028'e kadar sözleşmeyle göreve getirdi. Kadroda da önemli bir sirkülasyon yaşandı: Riyad Mahrez, Cezayir milli takımını bıraktığını açıklamasının ardından Temmuz 2026'da sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrıldı. Al-Ahli ise buna karşılık Krasnodar'ın oyun kurucusu Eduard Spertsyan için transfer rekorunu kırdı ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon €'luk bir anlaşmayla kadrosuna kattı.

Ivan Toney, 2025/26 Gol Krallığı ödülünü kazandıktan sonra hücumun odak noktası olmayı sürdürüyor. Roger Ibañez ve kaleci Edouard Mendy'nin de aralarında bulunduğu takım omurgası ise Pusic'in üzerine inşa edebileceği sağlam bir savunma temeli sunuyor.

King Abdullah Sports City'nin tarihi

'The Jewel' olarak bilinen King Abdullah Sports City, Cidde'nin 30 km kuzeyinde yer alan çok amaçlı bir stadyum ve spor şehridir. Tesis, kıyı kentinə dünya standartlarında bir futbol sahası kazandırmak amacıyla inşa edildi ve böylece Cidde kulüplerinin daha önce kullandığı daha küçük ve büyük ölçüde üstü açık Prince Abdullah Al Faisal Stadium'un yerini aldı.

Stadyum 2014'te açıldı ve 60.000'in üzerinde kapasitesiyle Riyad'daki King Fahd Stadium'un ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci stadı konumunda. Al-Ahli, bu sahayı Saudi Pro League'deki başka bir takım olan Al-Ittihad ile paylaşıyor.

Futbolun dışında tesis, 2018'de WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliğine, Ağustos 2022'deki Usyk-Joshua rövanşı 'Rage on the Red Sea'ye ve daha yakın tarihte 11 Ocak'ta Barcelona ile Real Madrid arasındaki 2026 İspanya Süper Kupa Finali'ne ev sahipliği yaptı.