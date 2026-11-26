Spor yorumcusu Walid Al-Faraj, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pušić'in geleceğini gündeme taşıdı. Takımın yaşadığı teknik kriz ve ayrılık taleplerinin giderek artması, sözleşmesindeki yüksek tazminat maddesiyle çakışıyor. Bu mali engel, görevden alma kararını kulübün kasası için oldukça maliyetli hale getiriyor.

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"Rotana Sport ma'a Walid" programının bir bölümünde Al-Faraj, konuklarıyla birlikte kulüp yönetimlerinin yüksek tazminat maddesi içeren bir sözleşmeyle bağlı teknik direktörden, tazminatın tamamını ödemek zorunda kalmadan nasıl kurtulabileceğini masaya yatırdı ve hararetli bir tartışma başlattı. Al-Faraj şu soruyu yöneltti: "Yüksek tazminat maddesi olan bir teknik direktörü bıktırıp göndermenin yolu nedir?"

Olası senaryolar

Spor yorumcusu Tawfiq Tounsi ise yönetimin bu tür durumlarla başa çıkabileceği yöntemlere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Tounsi'ye göre süreç iki yönde ilerleyebilir. Bunlardan ilki, sportif direktörün teknik direktörün işinin ayrıntılarına ve teknik kararlarına daha fazla müdahale etmesiyle teknik direktör üzerinde dolaylı baskı kurulması.

Tounsi, teknik direktörün tercihlerinin ve işinin ayrıntılarının sürekli sorgulanmasının onu rahatsız edebileceğini ve kulübün onu görevden alıp sözleşme feshinin getireceği mali yükü üstlenmesi yerine, ayrılık kararını kendisinin vermesine yol açabileceğini belirtti.

İkinci senaryo ise teknik direktörle doğrudan masaya oturup dostane bir mali uzlaşmaya varmak. Bu senaryoda taraflar, iki tarafı da memnun edecek bir bedel karşılığında sözleşmeyi sonlandırma konusunda anlaşacak ve kulüp tazminatın tamamını ödemekten kurtulacak.

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Al Ahli yönetimine sert eleştiri

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Öte yandan spor yorumcusu Nasser Al-Huwaidi, Al Ahli'de konunun ele alınış biçimine karşı sert bir tutum takındı. Kulüp yöneticilerini eleştiren Al-Huwaidi, kulübün koridorlarındaki mevcut tabloyu "ayıp" olarak nitelendirdi.

Al-Huwaidi, mevcut teknik direktörün teknik değer ve tecrübe bakımından "ligin en büyüğü" olduğunu vurguladı. Teknik ekibe istikrar ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak yerine takımı bu noktaya getiren, beraberinde gerginlik ve sonuçlarda düşüş yaşatan durumun sorumluluğunu Al Ahli yönetimine yükledi.

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Al-Huwaidi, Al Ahli'nin ve taraftarlarının daha güçlü bir yönetim desteğini hak ettiğinin altını çizdi. Yönetimin, bu sezon tabloyu daha da karmaşık hale getiren yan çatışmalara girmek yerine takımın karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Tartışma, Al Ahli taraftarları arasında sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüşler ikiye ayrıldı: Bir kesim Al-Huwaidi'nin eleştirilerini destekleyerek teknik direktöre istikrar ve destek sağlanmasını talep ederken, diğerleri takımın iş işten geçmeden dengesini yeniden bulması için teknik ve idari krize hızlı bir çözüm bulunması gerektiğini savundu.