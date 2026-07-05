Al-Ahli’nin şikayeti üzerine… Disiplin Kurulu, Al-Nasr yetkilisine ceza verilip verilmeyeceği konusunda kararını verdi

Disiplin ve Etik Komisyonu, bugün, geçen sezon Suudi Roshen Ligi’nde iki takım arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Al-Ahli Kulübü’nün Al-Nassr Kulübü yetkilisi Faisal Al-Suleihim aleyhine yaptığı şikâyetle ilgili yeni bir karar yayınladı.

Olay, Roshen Ligi’nin son haftasında Al-Ahli ile Al-Nasr arasında oynanan ve “Al-Alamy”nın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maça dayanıyor. Maçın bitim düdüğünün ardından her iki takımın bazı oyuncuları arasında çıkan tartışmaların ardından saha içinde gergin bir atmosfer yaşandı ve durumu yatıştırmak için teknik ve idari ekipler ile bazı yetkililerin müdahalesi gerekti.

Bu olayların ardından Al-Ahli kulübü, maç sonrası çıkan çatışmalar sırasında takımın bir oyuncusuna saldırdığı iddiasıyla Faisal Al-Suleihim aleyhine resmi şikayette bulundu ve Disiplin ve Ahlak Komisyonu davayı incelemeye başladı.

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Sunulan tüm belgeleri ve savunmaları inceledikten sonra komisyon, şikayeti usul açısından kabul etmekle birlikte, esastan reddetti ve kararın Disiplin ve Ahlak Yönetmeliği’nin 144. maddesi uyarınca temyiz edilebileceğini vurguladı.

Al-Ahli kulübü, davayla ilgili yasal işlemleri sürdürmek isterse, yönetmelikte belirtilen süre içinde karara itiraz etme hakkına sahiptir.

Hatırlanacağı üzere, El-Nasr, son metreye kadar süren El-Hilal ile kıyasıya bir mücadelenin ardından nihayet Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaştı.