Al-Ahli'nin kasası doluyor... Barcelona, Hamza Abdelkarim'i transfer etmek için ne kadar ödedi?

Yeni projesine duyulan güveni teyit eden bir adım olarak, Barcelona Çarşamba günü Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim’i (18) Al Ahly’den satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu. Böylece oyuncu, genç takımda kiralık olarak forma giyen bir oyuncudan Katalan kulübünün tam mülkiyetindeki bir oyuncuya dönüştü.

Geçen Ocak ayında 30 Haziran'a kadar kiralık olarak başlayan anlaşma, birçok kişinin beklediğinden daha erken sona erdi. Kış transfer döneminde "La Masia"ya gelen Hamza, A takımda forma giymedi, ancak teknik direktör Paul Planas yönetimindeki Juvenil A takımında tüm sezonu geçirdi.

Hamza Abdülkarim, burada dikkat çekici bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Kupası'nda kritik goller attı. Bu da teknik ekibin, Deco liderliğindeki spor yönetimine olumlu bir rapor sunmasına neden oldu.

Barcelona ilk açıklamasında finansal detayları resmi olarak açıklamamasına rağmen, Al Ahli kulübü resmi hesaplarından yayınladığı bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı. Al Ahli, Barcelona'nın kiralama sözleşmesinde kararlaştırılan satın alma opsiyonunu kullandığını doğruladı.

Barcelona, Al Ahli'ye ne kadar ödedi?

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, maddenin devreye sokulmasının bedeli 1,5 milyon avroya ulaştı; buna performans ve gelecekteki maçlara katılımla ilgili değişkenler ve ek ödemeler de eklendi. Bu rakam Ocak ayından beri üzerinde anlaşılmıştı ve Barcelona yetkilileri tarafından büyük bir gelişme potansiyeline sahip bir oyuncu için "düşük riskli bir yatırım" olarak değerlendirildi.

Barcelona'nın seçimi duygusal değildi, zira kulüp Deco'nun gelişinden bu yana net bir politika izliyor: genç yetenekleri makul fiyatlara transfer etmek, La Masia'da geliştirmek ve ardından ya A takıma yükseltmek ya da kârla satmak. Bu model, 2023 yazında Hırvat kulübü Kustochia'dan 1,5 milyon avroya transfer edilen ve bir yıl sonra Fransız kulübü Rennes'e 10,3 milyon avroya satılan Senegalli Mika Faye'de de uygulanmıştı.

Hamza Abdel Karim, önümüzdeki günlerde Barcelona'dan geçici olarak ayrılacak. Kahire'ye dönmek için değil, önümüzdeki Cuma başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak Mısır A Milli Takımı'nın kampına katılmak için. Dikkat çeken nokta, oyuncunun Firavunlar'da 9 numaralı formayı giymesi. Bu, genç yaşına rağmen ona büyük bir bahis yapıldığına dair açık bir işaret.

Böylece, tarihte Al Ahli ile Barcelona arasında yapılan ilk doğrudan transfer resmi olarak tamamlanmış oldu ve Hamza Abdel Karim, Katalan kulübüyle kalıcı bir sözleşme imzalayan ilk Mısırlı oyuncu oldu.