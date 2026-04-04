Al-Ahli'nin büyüsü, Damak'ın teknik direktörünü öfkelendirdi... Ne oldu?

Damak'ın Brezilyalı teknik direktörü Fabio Carille, bu Cumartesi akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Ahli'ye karşı 3-0'lık şok mağlubiyetin ardından öfkesini dile getirdi ve maçın ilk 6 dakikasında gelen iki golün, takımının sürekli olarak çalışması gereken hatalardan kaynaklandığını vurguladı.

"Güneyin Şövalyesi"nin puanı 22'de kalarak Roshen Ligi sıralamasında 15. sırada yer alırken, Al-Ahli ise geçici olarak 65 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Carille, basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının sadece iki dakika içinde iki gol yediğini belirtti ve bunu Al-Ahli gibi büyük bir takım karşısında şok edici bir durum olarak nitelendirdi; bu durum, maçın başından itibaren gidişatını etkiledi.

Carille, takımın yediği gollerin maç öncesi antrenmanlarda üzerinde durulan hususlara uygun olduğunu ekledi. Bu durum, önümüzdeki maçlarda savunma planlarının uygulanmasının yeniden gözden geçirilmesi ve oyuncuların bireysel ve takım performanslarının değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Teknik direktör, konuşmasının sonunda takımın ligde hala önündeki yedi kritik maçı olduğunu vurguladı ve her karşılaşmada mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için elinden geleni yapacağını belirtti. Sezonun bitimine kadar hataları düzeltmek ve dengeyi yeniden sağlamak için konsantre olmanın ve sıkı çalışmanın önemini vurguladı.