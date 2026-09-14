Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, isyankâr oyuncusunu takımın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yeniden ilk 11'e döndürme kararı alırken, "Al-Raqi"nin formasıyla ilk kez sahaya çıkacak yeni bir transfer de dikkat çekti.

Al-Ahli, bugün pazartesi günü, Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda Asya kupasındaki lig aşamasının ilk haftasında Özbekistan ekibi Pakhtakor'u konuk edecek.

Pusic, Cidde ekibinin ilk 11'ini açıkladı ve teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan bu yana hesaplarının dışında bıraktığı Brezilyalı Matheus Gonçalves ilk 11'de yer aldı.

Gonçalves, Suudi Roshn Ligi'nde Al-Hazm'a karşı oynanan son maçta Al-Ahli kadrosundan çıkarılmasının ardından hoşnutsuzluğunu dile getirmiş, "X" sitesindeki hesabına siyah bir fotoğraf koymuş ve "Instagram" sitesinden "Al-Raqi" formalı fotoğraflarını kaldırmıştı.

Brezilyalı yıldız, hücum hattında İngiliz forvet Ivan Toney'in arkasında, vatandaşı Wanderson Galeno ve Saleh Abu Al-Shamat'ın yanında yeniden sahaya çıkacak.

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Buna karşılık Hollandalı teknik direktör, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Belçika ekibi Cercle Brugge'den takıma katılan yeni Fransız oyuncusu Ibrahima Diaby'yi ilk kez ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.

Diaby, Al-Fateh kulübünden gelen diğer yeni transfer Nayef Masaad'ın yanında orta sahada; Saeed Baatiyah, Türk Merih Demiral, Rayan Hamed ve Saad Balubaid'den oluşan dörtlü savunmanın önünde oynayacak.

Bu maç, Al-Ahli için AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin mevcut sezonundaki ilk maç olacak; takım, tarihinde ilk kez son iki sezonda kazandığı unvanı korumaya çalışıyor.

"Al-Raqi", bu maça son iki unvanı kazandıran eski yıldızlarının çoğu olmadan çıkıyor; başta Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessié olmak üzere, ayrıca Alman teknik direktör Matthias Jaissle de bunlar arasında.

Al-Ahli'nin ilk 11'i şöyle: