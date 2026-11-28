Al Ahli ile Al Nassr arasındaki maçta yaşanan hakem kararlarının iç değerlendirmesi, sonuca etki eden pozisyonlardan biriyle ilgili sürpriz bir sonuç ortaya koydu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 3-1'lik galibiyetle biten karşılaşmada Cidde ekibine verilen penaltının doğru olmadığına karar verdi.

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Al Riyadiyah gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsviçreli Manuel Navarro başkanlığındaki Hakem Kurulu, hakem kararlarının incelendiği toplantıda Roshn Suudi Ligi hakemlerine, Al Ahli lehine 67. dakikada verilen penaltı kararının doğru olmadığını bildirdi.

Pozisyon, Al Nassr forveti Abdullah Al-Hamdan ile Al Ahli savunmacısı Merih Demiral arasında ceza sahası içinde yaşanan temasın ardından geldi. Arjantinli VAR hakemi Salomé Di Iorio devreye girerek vatandaşı olan orta hakem Facundo Tello'dan pozisyonu ekrandan izlemesini istedi ve Tello da penaltı kararı verdi.

İngiliz Ivan Toney penaltıyı gole çevirerek Al Ahli'yi 2-1 öne geçirdi. Takım üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmayı 3-1 kazandı, ancak Hakem Kurulu'nun sonradan yaptığı değerlendirme maçın hakeminin kararıyla çelişti.

Kurulun Demiral'ın iptal edilen golüyle ilgili tutumu

Öte yandan Hakem Kurulu, Türk savunmacı Merih Demiral'ın 30. dakikada Al Ahli adına attığı golün iptal edilmesi kararını destekledi ve hakemin bu pozisyondaki kararının doğru olduğunu belirtti.

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Kaynaklara göre kurul, iç değerlendirme sürecinin bir parçası olarak iki pozisyonu hakemlere izletti ve kararları oylamaya sundu. Sonuçlar, çoğunluğun her iki pozisyonda da orta hakemin kararlarını desteklediğini gösterdi. Buna rağmen kurulun nihai değerlendirmesi, Al Ahli'ye verilen penaltının doğru olmadığı yönünde oldu.

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Bu değerlendirme, karşılaşmada verilen hakem kararlarını yeniden tartışmaya açıyor. Özellikle penaltının kritik bir anda gelmesi ve sonradan iki farkla sonuçlanan maçta Al Ahli'yi öne geçirmesi dikkat çekiyor.

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Heyecanlı maçta iki penaltı

9. haftadan ertelenen ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta iki penaltı kararı verildi. İlki Al Nassr lehine verildi ancak Portekizli Cristiano Ronaldo bu penaltıdan yararlanamadı. İkincisi ise Al Ahli lehine verildi ve Ivan Toney bu penaltıyı başarıyla kullandı. Karşılaşma Cidde ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Böylece kurulun yaptığı değerlendirmenin ardından maçın hakem kararları yeniden gündeme geldi. Karşılaşmanın nihai sonucu değişmemiş olsa da Toney'nin Al Ahli'nin ikinci golünü attığı penaltı bir kez daha ilgi odağı oldu.