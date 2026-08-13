Hilal'in savunma oyuncusu Ali el-Buleyhi'nin bu akşamki maçta kardeşinin sürpriz şekilde tribünlerde görünmesinin ardından, oyuncunun Ahli veya Diriyah'a transfer olma ihtimali üzerine büyük bir tartışma başladı.

Ahli, Perşembe akşamı Roshn Ligi'nin ilk haftası kapsamında Diriyah karşısında 1-0'lık zorlu bir galibiyet elde etti.

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Ahli tribünlerinde Ali el-Buleyhi'nin kardeşinin bulunması, Hilal'in yıldızının bu iki kulüpten birine transfer olma ihtimali üzerine bir tartışma yarattı.

Ancak el-Buleyhi'nin kardeşi, konuyla ilgili konuşmak için "Dourina Gheir" programı aracılığıyla bir televizyon söyleşisinde göründü ve şunları söyledi: "Ben uzun süredir Ahli taraftarıyım ve maçlara gidiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman Ahli'nin sezonun ilk maçlarına gitmeyi alışkanlık haline getirdim ve son Nasr ve Raqi maçında da oradaydım."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolun doğası budur, herkes istediği takımı destekler ve ben Ahli'yi çok seviyorum."

Bu, el-Buleyhi'nin kardeşinin Ahli maçlarında ilk kez görünmesi değildi; daha önce de önceki sezondan bir önceki sezonda Hilal ile Raqi karşılaşmasında dikkatleri üzerine çekmişti.