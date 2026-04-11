Al-Ahli krizinin ardından... Al-Nassr, Al-Akhdud karşısında beklenmedik bir hakem hatasıyla mağlup oldu

Bu Cumartesi akşamı Suudi Roshen Ligi'nin 28. haftası kapsamında oynanan El Nasr ile El Akhdud maçı, karşılaşma süresince büyük tartışmalara yol açan heyecan verici bir hakem kararı sahnesine sahne oldu.

Mısırlı hakem uzmanı Muhammed Kamal Risha, Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine yaptığı açıklamada, Al-Nassr ile Al-Akhdoud arasındaki maçın 36. dakikasında tartışmalı bir durum yaşandığını ve bu durumun penaltı kararı gerektirdiğini söyledi.

"Risha", Al-Nassr oyuncusu Ayman Yahya'nın ceza sahası içinde Al-Akhdoud oyuncusu Christian Basogog tarafından itildiğini belirterek, faulün açık olduğunu ve hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, hakemin oyunu devam ettirme kararının doğru olmadığını ekledi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kararı düzeltmek için müdahale etmesi gerektiğini, ancak onun görüşüne göre durumun açık olmasına rağmen oyunun devam etmesini desteklediğini belirtti. Bu da onun görüşüne göre maçın gidişatını etkileyen bir hakem hatasıydı.

Bu heyecan verici an, Al-Ahli Jeddah takımının Al-Fayha karşısında yaşadığı ve son dakikada sayılmayan penaltı ile ilgili ünlü krizin gölgesinde geldi. Bu olay, dördüncü hakemin Al-Raqi oyuncularından Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalarını ve ligi unutmalarını istediğini gösteren bir videonun yayılmasının ardından yaşandı.