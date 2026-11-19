Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, ezeli rakip Al Ahli ile oynanacak klasik öncesinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı ziyaret etti.

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Al Nassr, yarın cuma günü Cidde'deki Alinma Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak . Karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maç olarak oynanacak.

Maça yaklaşık 24 saat kala Al Nassr, resmi X hesabından Necmettin Bilal Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kulüp merkezine yaptığı ziyaretten fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oğlunun takım kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo ve Senegalli yıldız Sadio Mané ile hatıra fotoğrafları çektirdiği görüldü.

Necmettin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın şu sıralar ev sahipliği yaptığı Dünya Etnospor Festivali'nin açılış törenine katılmak için bugün perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyordu.

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Dünya Etnospor Festivali, Riyad'da Kral Selman bin Abdülaziz Yolu üzerindeki New Murabba bölgesinde düzenleniyor. 18 ülkenin 38 farklı dalda mücadele ettiği festival, ilk kez Türkiye toprakları dışında gerçekleştiriliyor.

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Ziyaret, Al Nassr kafilesinin iki takım için de büyük önem taşıyan klasikte Al Ahli ile karşılaşmak üzere Cidde'ye hareket etmesinden kısa süre önce gerçekleşti.

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde 28 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Al Hilal'in 2 puan gerisinde bulunan ekip, ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde kalıyor.

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Al Ahli ise 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla altıncı sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde.

Roshn Suudi Ligi dışında Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 8 puanla altıncı sırada yer alıyor ve şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

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Al Nassr ise Asya organizasyonunda Batı Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 6 puanla yedinci sırada bulunuyor. Ekibin BAE temsilcisi Al Wasl ile ertelenmiş bir maçı da bulunuyor.

Kral Kupası'nda ise Al Ahli, son 32 turunda Al Anwar'ı 2-1 yenerek tur atladı. Ekip, son 16 turunda önümüzdeki 11 Ocak pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadı'nda Al Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Al Nassr da Riyad derbisinde Al Diriyah'ı 4-1 mağlup ederek turnuvada son 16 turuna yükseldi. Ekip, yine önümüzdeki 11 Ocak pazartesi günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Kholood ile karşılaşacak.

İki takım ayrıca Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Arabistan Süper Kupası'na da hazırlanıyor. Al Ahli, 19 Aralık'ta Al Qadsiah ile karşılaşacak. Bu maçtan bir gün sonra Al Nassr ile Al Kholood eşleşmesi oynanacak. İki ekip de tur atlaması halinde aynı ayın 23'ünde finalde karşı karşıya gelecek.