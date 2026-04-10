Suudi Arabistan'ın Al-Ahli Jeddah takımının Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynanacak beklenen maç öncesinde büyük bir moral desteği aldı.

Ahli Cidde, önümüzdeki Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Al-Duhail ile karşılaşarak zorlu bir sınava girecek.

"Al-Riyadiah" gazetesine göre, Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez'in Al-Ahli Jeddah formasıyla Al-Duhail maçında ilk 11'de yer alacağı kesinleşti.

Gazete, özel bir kaynağa dayanarak, Ibanez'in geçirdiği ayrıntılı tıbbi muayenelerin, arka kasında herhangi bir yırtık olmadığını doğruladığını belirtti.

Gazete, "Ibaniz'in Al-Fayha maçında kadro dışı bırakılması, Yaisle'nin teknik bir kararıydı. Bu karar, oyuncuyu dinlendirmek ve Samba ile uluslararası görevini tamamladıktan sonra yaşadığı ağrıların şiddetlenmesini önlemek amacıyla alındı" dedi.

Ibaniz, Yaisle'nin güvendiği oyuncular arasında yer alıyor. İstatistikler, 2023 yazında İtalya'nın Roma takımından geldiğinden bu yana büyük bir etki yarattığını gösteriyor.

Ibaniz, bu sezon tüm turnuvalarda Al-Ahli Jeddah formasıyla 37 maça çıktı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

