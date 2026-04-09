Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Al-Ahli ilk değil... 8 kulüp Roshen'de hakemleri eleştirdi... Al-Nasr'dan ise şaşırtıcı bir tavır

"Al-Raqi", Al-Fayha maçında yaşanan hakem hatalarına itiraz etti

Al-Ahli, bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde hakem kararlarına itiraz eden ilk kulüp değildi; kulüp, 8 kulüpten oluşan listeye katıldı.

Al-Ahli, dün Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaşanan hakem hatalarını eleştiren sert bir açıklama yayınladı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Ahli, bu sezon Roshen Ligi'nde hakem hatalarını eleştiren bir açıklama yayınlayan sekizinci kulüp oldu.

Bu listeye Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ittifaq kulüplerinin yanı sıra Al-Ittihad ve Al-Hilal kulüpleri de dahil oldu.

Ayrıca okuyun: Mısır'dan Suudi Arabistan'a... Hakemler Al-Ahli'nin ligdeki hayallerini sona erdirdi mi?

Böylece, şu anda sıralamada birinci sırada yer alan Al-Nassr hariç, Roshen Ligi'nin dört büyük takımı da bu sezonki hakem kararlarından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmiş oldu.

Al-Nassr, 70 puanla Roshen Ligi'nde lider durumda. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan gerisinde. Ancak "Al-Alamy" bir maç daha az oynadı.

Reklam