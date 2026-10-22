Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Profesyonel Roshn Ligi Birliği, yerel müsabakanın 11. haftası kapsamında bu akşam perşembe günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanması planlanan Al-Ahli ile Al-Khaleej maçını erteleme eğiliminde.
Suudi gazeteci Sami el-Kadi'nin aktardığına göre, maçın uçuş koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
Aynı kaynak, Al-Khaleej'in bu sabaha kadar Cidde'ye gitmek üzere Dammam Havalimanı'ndan ayrılamadığını açıkladı.
Ayrıca maçın büyük olasılıkla yarın cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacağını, Al-Ittihad ile Diriyah maçının ise Al-Inma Stadı'nda yapılacağını belirtti.
Bunun gerçekleşmesi halinde yarınki gün, Roshn Ligi'nin büyük kulüplerinin aynı hafta kapsamında oynayacağı 4 maça sahne olacak; zira yukarıda belirtilen iki maçın yanı sıra Al-Nassr da Al-Faisaly'ye, Al-Hilal ise Al-Qadsiah'a karşı mücadele edecek.
|#
|P
|K
|B
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|F
|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|10
|8
|1
|1
|24
|9
|+15
|25
K
K
K
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K
|2
|9
|8
|0
|1
|27
|7
|+20
|24
K
K
K
K
K
|3
|9
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|20
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|+13
|22
K
K
B
K
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|4
|9
|6
|2
|1
|18
|10
|+8
|20
K
K
K
K
K
|5
|9
|6
|0
|3
|23
|12
|+11
|18
K
K
K
K
K
|6
|10
|5
|1
|4
|14
|9
|+5
|16
K
K
B
K
K
|7
|10
|4
|3
|3
|9
|9
|0
|15
K
B
K
B
K
|8
|10
|4
|3
|3
|14
|16
|-2
|15
K
K
B
B
B
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
K
K
K
K
B
|10
|10
|2
|6
|2
|9
|13
|-4
|12
K
K
B
B
B
|11
|10
|2
|3
|5
|10
|14
|-4
|9
K
K
B
K
K
|12
|9
|2
|3
|4
|9
|18
|-9
|9
K
B
K
B
K
|13
|9
|1
|5
|3
|11
|13
|-2
|8
B
K
B
K
K
|14
|9
|1
|4
|4
|10
|17
|-7
|7
B
K
K
B
B
|15
|10
|1
|4
|5
|10
|17
|-7
|7
K
K
B
B
K
|16
|10
|1
|3
|6
|9
|20
|-11
|6
K
K
K
K
K
|17
|10
|0
|4
|6
|4
|17
|-13
|4
K
B
K
K
K
|18
|8
|0
|2
|6
|6
|15
|-9
|2
K
B
K
K
K