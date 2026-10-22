Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Profesyonel Roshn Ligi Birliği, yerel müsabakanın 11. haftası kapsamında bu akşam perşembe günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanması planlanan Al-Ahli ile Al-Khaleej maçını erteleme eğiliminde.

Suudi gazeteci Sami el-Kadi'nin aktardığına göre, maçın uçuş koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

Aynı kaynak, Al-Khaleej'in bu sabaha kadar Cidde'ye gitmek üzere Dammam Havalimanı'ndan ayrılamadığını açıkladı.

Ayrıca maçın büyük olasılıkla yarın cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacağını, Al-Ittihad ile Diriyah maçının ise Al-Inma Stadı'nda yapılacağını belirtti.

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Bunun gerçekleşmesi halinde yarınki gün, Roshn Ligi'nin büyük kulüplerinin aynı hafta kapsamında oynayacağı 4 maça sahne olacak; zira yukarıda belirtilen iki maçın yanı sıra Al-Nassr da Al-Faisaly'ye, Al-Hilal ise Al-Qadsiah'a karşı mücadele edecek.







