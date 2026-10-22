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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al Ahli ile El Khaleej maçının ertelendiği haberleri gündemde: İşte yeni tarih

Al Ahli - Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Premier Lig
Suudi Arabistan

Roshn Ligi fikstüründe karışıklık

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Profesyonel Roshn Ligi Birliği, yerel müsabakanın 11. haftası kapsamında bu akşam perşembe günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanması planlanan Al-Ahli ile Al-Khaleej maçını erteleme eğiliminde.

Suudi gazeteci Sami el-Kadi'nin aktardığına göre, maçın uçuş koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

Aynı kaynak, Al-Khaleej'in bu sabaha kadar Cidde'ye gitmek üzere Dammam Havalimanı'ndan ayrılamadığını açıkladı.

Ayrıca maçın büyük olasılıkla yarın cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacağını, Al-Ittihad ile Diriyah maçının ise Al-Inma Stadı'nda yapılacağını belirtti.

Bunun gerçekleşmesi halinde yarınki gün, Roshn Ligi'nin büyük kulüplerinin aynı hafta kapsamında oynayacağı 4 maça sahne olacak; zira yukarıda belirtilen iki maçın yanı sıra Al-Nassr da Al-Faisaly'ye, Al-Hilal ise Al-Qadsiah'a karşı mücadele edecek.



#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al QadsiahAl QadsiahALQ
10811249+1525
K
K
K
B
K
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
K
K
K
K
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
9711207+1322
K
K
B
K
K
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
K
K
K
K
K
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
K
K
K
K
K
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
K
K
B
K
K
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
K
B
K
B
K
8
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
104331416-215
K
K
B
B
B
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
K
K
K
K
B
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
K
K
B
B
B
11
Al HazemAl HazemALH
102351014-49
K
K
B
K
K
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
K
B
K
B
K
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
B
K
B
K
K
14
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
B
K
K
B
B
15
Al-FayhaAl-FayhaALF
101451017-77
K
K
B
B
K
16
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
10136920-116
K
K
K
K
K
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
K
B
K
K
K
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
K
B
K
K
K
AFC Champions League
Küme Düşme

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