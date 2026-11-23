Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin efsanesi Hüseyin Abdulgani, kulüp taraftarlarının düşen sonuçlar ve teknik seviye nedeniyle öfkeli olduğu bir dönemde Hollandalı teknik direktör Marino Pušić ile yapılan sözleşme dosyasına ateş püskürdü. Abdulgani, özellikle teknik direktörün sözleşmesini çevreleyen ve görevden alınmasını son derece maliyetli hale getiren mali şartlar nedeniyle anlaşmayı tamamlayan sorumlunun hesap vermesini istedi.

Reklam

Al Ahli, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Katar ekibi Al Shamal'a 3-2 yenildikten sonra sert eleştirilerin hedefi oldu. İki golle öne geçen ekip, ikinci yarıda üç gol yiyerek bu üstünlüğü elinden kaçırdı ve sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuç, son dönemde taraftarları en çok öfkelendiren sonuçlardan biri oldu.

Kriz Al Shamal yenilgisiyle de sınırlı kalmadı. Takımın inişli çıkışlı performansı ve eldeki teknik potansiyeli değerlendirememesi nedeniyle Pušić'e yönelik eleştiriler arttı. Aynı dönemde taraftarlar arasında Pušić dönemine son verilmesi ve Al Ahli'yi yeniden şampiyonluk yarışına sokabilecek yeni bir teknik direktör bulunması yönündeki talepler de yükseldi.

Ayrıca okuyun: Şevali'den Al Hilal taraftarlarına: Bono sizi her seferinde kurtaramaz!

Hüseyin Abdulgani, "Nadina" programına konuk olduğu sırada Pušić ile sözleşme imzalama kararını veren kişinin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Abdulgani, meselenin yalnızca taraftarları ikna edemeyen bir teknik direktörün seçilmesiyle ilgili olmadığını, kulübü zor durumda bırakan sözleşme şartlarının onaylanmasını da kapsadığını vurguladı.

Reklam Reklam

Al Ahli efsanesi şöyle devam etti: "Pušić ile sözleşme imzalayan kişi getirilmeli. Pušić ile imza atılmasına onay verdi ve ağır bir tazminat maddesi koydu. Bu yolsuzluktur."

Related Topics

Abdulgani'nin sözleri, Al Ahli'de transfer dosyasından sorumlu kişiye yönelik doğrudan bir eleştiri niteliği taşıyor. Abdulgani'ye göre bir teknik direktörle sözleşme imzalama ve sonradan kurtulması zor bir tazminat maddesi koyma kararı, anlaşmanın ayrıntılarının gözden geçirilmesini gerektiriyor. Özellikle de kulüp, sonuçlardan ve oyun seviyesinden memnun olmamasına rağmen teknik direktörle devam etmek zorunda kalabilir.

Bu açıklamalar, kulüpte kararların nasıl alındığı ve sözleşmeler tamamlanmadan önce mali ve teknik yönlerin ne ölçüde incelendiği konusunda da soru işaretleri doğuruyor. Zira teknik direktör sözleşmeleri yalnızca yıllık maaştan ibaret değil; deneyimin başarısız olması ve teknik ekibin değiştirilmesi gerektiğinde büyük bir yüke dönüşebilecek maddeler de içeriyor.

Reklam

Mali engel, Pušić'in geleceğini çevreleyen en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Görevden alınma kararı, sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi halinde Al Ahli'nin üstlenebileceği bir maliyete bağlı hale geldi. Bu durum, ayrılığını talep eden taraftar baskısı altında tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.

Eleştiriler, Katar ekibi Al Shamal karşısındaki yenilginin ardından büyük ölçüde artmıştı. Al Ahli iki golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve rakibinin üç gol atmasına izin verdi. Böylece kazanmaya çok yakın olduğu bir maçı kaybeden takım, teknik ekibin tekrarlanan hataları düzeltebilme kapasitesine dair şüpheleri de artırdı.

Reklam

Abdulgani'nin açıklamaları, Al Ahli soyunma odasında bir kriz yaşandığına dair konuşmaların arttığı bir döneme de denk geliyor. Al Ittihad'ın eski yıldızı Muhammed Nur, bazı oyuncuların Pušić'in devam etmesini istemediğini söylemişti. Nur, Al Nassr'ı yenmek için mücadele edip galibiyeti alanların oyuncular olduğunu vurgulamış, ardından da oyuncuların teknik direktörü istemediğini açıklamıştı.

Teknik eleştiriler ve teknik direktörle oyuncular arasındaki ilişkiye dair konuşmalar arasında yönetimin Pušić dosyasını ele alması gerekiyor. Yönetim, ya rotayı düzeltmesi için ona yeni bir şans verecek ya da değişiklik kararı alacak. Her iki durumda da, Hüseyin Abdulgani'yi öfkelendiren ve anlaşmayı tamamlayan kişinin hesap vermesini talep etmesine yol açan mali anlaşmanın sonuçlarını üstlenmek zorunda kalacak.