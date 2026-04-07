Al-Ahli'de sürpriz... Abu Al-Shamat ve Ibanez'in Al-Fayha maçındaki durumu açıklandı

Basında yer alan haberlere göre, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile karşılaşmak üzere Al-Majma'a Spor Şehri'ne gidecek Al-Ahli Jeddah kadrosunun ana hatları belli oldu.

Al-Ahli, yarın Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta, Al-Majma'a Spor Şehri Stadyumu'nda Al-Fayha'ya konuk olacak.

Suudi gazeteci Walid Saeed, "X" sitesindeki resmi hesabından, Al-Ahli Jeddah'ın teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez'i maç kadrosundan çıkardığını söyledi.

Brezilyalı savunma oyuncusu, geçen Cumartesi günü Al-Inmaa Stadyumu'nda Roshen Ligi'nin 27. haftasında Damak'ı 3-0 yendikleri maçta sakatlandı ve 52. dakikada sahayı terk ederek yerini Muhammed Süleyman Bakr'a bıraktı.

Ibaniz sakatlığından kurtulmuş olsa da, Yaisle, takımın önümüzdeki Pazartesi günü Jeddah'daki Al-Inmaa Stadyumu'nda Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına hazır olması için onu dinlendirmeye karar verdi.

Buna karşılık, Alman teknik direktör, 18 Mart'ta Al-Hilal ile oynanan Khadim Al-Haramain Şerifin Kupası yarı final maçından bu yana ameliyat nedeniyle takımdan uzak kalan Suudi kanat oyuncusu Saleh Abu Al-Shamat'ı kadroya geri almaya karar verdi.

En dikkat çeken sürpriz ise, Brezilyalı genç forvet Ricardo Matyas'ın kadroya dahil edilmesi oldu. Böylece, Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez, Türk savunma oyuncusu Merih Demiral ve Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın yokluğunda, yabancı oyuncu kotası tamamlanmış oldu.

Al-Ahli, Roshen Ligi'nde 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise gol farkıyla gerisinde bulunuyor.