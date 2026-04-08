Al-Ahli Jeddah kulübü, Çarşamba akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ateşli bir resmi açıklama yayınlayarak, maçın gidişatını ve nihai sonucunu doğrudan etkileyen hakem hatalarından duyduğu derin hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Maçta birçok tartışmalı karar görüldü. Hakem, Al-Ahli lehine açık iki penaltı kararını reddetmiş ve bu durum, Al-Ahli'nin karar vericilerini öfkelenmeye itti.

Açıklamada, maçta görülen hatalı hakem kararlarının takımın lig şampiyonluğu yarışındaki konumunu açıkça etkilediği vurgulandı. Ayrıca, bu tür hataların, özellikle bu sezon ligde görülen yüksek teknik seviye ve yoğun rekabet göz önüne alındığında, hakemlerin seçilme mekanizması ve bu konuda uygulanan kriterler hakkında meşru sorular doğurduğu belirtildi.

Al-Ahli kulübü yönetimi, ilgili makamlardan Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını dinlemelerini, maç sırasında hakemler ve takım oyuncuları arasında geçen konuşmaları incelemelerini ve adil bir şekilde karara bağlanmayan tüm tartışmalı hakem kararları hakkında açıklama yapmalarını talep etti.

Açıklama, kulübün resmi makamların müsabakaların dürüstlüğünü korumaya özen göstereceğine ve rekabet adaletini güçlendirmek için gerekli önlemleri alacağına olan güvenini vurgulayarak sona erdi. Bu, Suudi Ligi'nin konumunu yansıtacak ve tüm maçlarda adalet ilkelerini pekiştirecektir.