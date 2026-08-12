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Premier Lig
team-logoAl Ahli
King Abdullah Sports City
team-logoAbha
Book Al Ahli vs Abha Tickets

Çeviri:

Al Ahli - Abha maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ahli
Abha

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Abha ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al-Ahli, üst lige yeni yükselen Abha'yı, üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonunu en üst lige anında geri dönen bir kulüple karşı karşıya getiren mücadelede King Abdullah Sports City'de ağırlıyor. Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın sürpriz ayrılığı sonrası bu yaz Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere göreve gelmesiyle Marino Pusic yönetiminde yeni sezona girerken, Abha ise Pro League'den iki sezon uzak kaldıktan sonra First Division şampiyonluğunu kazanıp doğrudan geri dönerek Cidde'ye geliyor.

GOAL, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
King Abdullah Sports City

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Saudi Pro League sitesinde ve Al-Ahli'nin kendi özel bilet uygulaması WeBook üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasından 7 ila 10 gün önce yayımlanıyor ve ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarından birine sahip bir kulüp için hızla tükenebiliyor. Maç gününe daha yakın bir tarihte biletsiz kalma riskini almak yerine yerinizi garantiye almanın mantıklı yolu, erkenden Ticombo üzerinden rezervasyon yapmak.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları, oturma kategorisine ve talebe göre değişiyor, ancak bu maç için farklı bütçelere uygun seçenekler bulunuyor.

  • Genel giriş biletleri genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında değişiyor.
  • Sahanın kenarından premium görüş sunan Gold ve Silver kategori koltuklar genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında fiyatlandırılıyor.
  • Lounge erişimi ve ikramın dahil olduğu VIP ve VVIP ağırlama paketleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birini içeren çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç gününe yaklaştıkça artabiliyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yolu, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Ahli - Abha form durumu

AHL

AHL - Form

ALK
K3-0
ALK
K1-4
RA
B2-2
VSC
K1-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ABH

ABH - Form

AHL
K5-1
ALK
K2-1
ALH
K2-1
ALT
K2-3
ALS
K2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Al Ahli - Abha: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al AhliÇizimAbha
2
1
2
Premier Lig
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
MS
Premier Lig
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
MS
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
MS
Premier Lig
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
MS
Premier Lig
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
MS
13Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Ahli - Abha puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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