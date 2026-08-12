Al-Ahli, üst lige yeni yükselen Abha'yı, üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonunu en üst lige anında geri dönen bir kulüple karşı karşıya getiren mücadelede King Abdullah Sports City'de ağırlıyor. Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın sürpriz ayrılığı sonrası bu yaz Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere göreve gelmesiyle Marino Pusic yönetiminde yeni sezona girerken, Abha ise Pro League'den iki sezon uzak kaldıktan sonra First Division şampiyonluğunu kazanıp doğrudan geri dönerek Cidde'ye geliyor.

GOAL, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Ahli Saudi FC - Abha Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Saudi Pro League sitesinde ve Al-Ahli'nin kendi özel bilet uygulaması WeBook üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçın başlamasından 7 ila 10 gün önce yayımlanıyor ve ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarından birine sahip bir kulüp için hızla tükenebiliyor. Maç gününe daha yakın bir tarihte biletsiz kalma riskini almak yerine yerinizi garantiye almanın mantıklı yolu, erkenden Ticombo üzerinden rezervasyon yapmak.

Al Ahli - Abha Saudi Pro League biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları, oturma kategorisine ve talebe göre değişiyor, ancak bu maç için farklı bütçelere uygun seçenekler bulunuyor.

Genel giriş biletleri genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında değişiyor.

Sahanın kenarından premium görüş sunan Gold ve Silver kategori koltuklar genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında fiyatlandırılıyor.

Lounge erişimi ve ikramın dahil olduğu VIP ve VVIP ağırlama paketleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birini içeren çoğu maçta olduğu gibi, fiyatlar maç gününe yaklaştıkça artabiliyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yolu, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak.

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