Barcelona, Villarreal karşısında 3-2 sona eren mücadelede heyecan dolu bir galibiyet koparmakla kalmadı, kendini bir hakem fırtınasının ortasında da buldu. Madrid yanlılığıyla bilinen Defensa Central sitesi sert eleştiriler yönelterek Katalan ekibini, üç puana giden yolda kendisine üstünlük sağlayan tartışmalı hakem kararlarından faydalanmakla suçladı.

Reklam

Söz konusu Madrid yanlısı site, hakem Alejandro Hernández Hernández ve VAR'a ateş püskürdü. Site, Barcelona'nın Lamine Yamal'ın ceza sahasında yere düşmesi sonucu hak etmediği bir penaltı kazandığını savundu. Ayrıca Katalan ekibinin ikinci yarıda da tartışmalı başka bir karardan yararlandığını, ilk golün aslında hiç verilmemesi gereken bir korner vuruşundan geldiğini öne sürdü.

Defensa Central'ın aktardığına göre tartışmanın en dikkat çekici anlarından biri 19. dakikada yaşandı. Yamal, Tani Oluwaseyi'nin müdahalesinin ardından ceza sahasında yere düştü ve Barcelonalı oyuncu, Villarreal oyuncularının itirazları arasında penaltı talep etti.

Guillermo Cuadra Fernández yönetimindeki VAR devreye girerek hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem de ardından ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi.

Madrid yanlısı site karara şüpheyle yaklaşmakta tereddüt etmedi ve Yamal'ın tepkisini abartarak hak etmediği bir faulü almaya çalıştığını öne sürdü. Yaşananları ceza sahasında rol yapma girişimi olarak nitelendiren site, VAR'ın Barcelona lehine müdahalesini de eleştirdi.

Reklam Reklam

Ancak işin ilginç yanı, genç oyuncu bu hakem hediyesini değerlendiremedi. Kaleci Peter Gulácsi'yi yanıltmayı başarmasına rağmen penaltıda attığı şut direğin yanından auta gitti.

Related Topics

Eleştirilerin dozu, ikinci yarıda maçın yeniden gündeme gelmesiyle arttı. Gerard Martín, 56. dakikada João Cancelo'nun şutunda direkten dönen topu takip ederek Barcelona'nın ilk golünü kaydetti.

Bu noktada Defensa Central hakem yönetimine yeni bir suçlama yöneltti. Golün hatalı verilen bir korner vuruşunun ardından geldiğini vurgulayan site, kararı şaibeli buldu ve bunu Katalan ekibinin lehine çıkan kararlar zincirinin bir halkası olarak değerlendirdi.

Reklam

Sadece 4 dakika sonra Fermín López, Barcelona adına eşitliği sağladı. Ardından ev sahibi ekip, 66. dakikada Eric García'nın ortasında Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı golle skoru lehine çevirdi.

Villarreal'in geri dönüş çabalarına rağmen Navarro'nun 92. dakikada kırmızı kart görmesi ekibin işini daha da zorlaştırdı. Karşılaşma, maça damga vuran hakem kararlarıyla ilgili tartışmalar sürerken Barcelona'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Reklam

Barcelona bu galibiyetle 36 puana yükselerek La Liga'da liderliği yeniden ele geçirdi ve Real Madrid'in 3 puan önüne geçti. Atlético Madrid ise 28 puanla üçüncü sırada kaldı. Barcelona bu galibiyetle 36 puana yükselerek La Liga'da liderliği yeniden ele geçirdi ve Real Madrid'in 3 puan önüne geçti. Atlético Madrid ise 28 puanla üçüncü sırada kaldı.