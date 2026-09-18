Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan bir habere göre Olise, rakiplerinin sezonun şu ana kadarki bölümünde zaman zaman kendisine karşı fazla agresif savunma yaptığını ve hakemlerin buna karşı yeterince tutarlı davranmadığını düşünüyor.

Söz konusu haber, FC Schalke 04 ile 0-0 berabere kalınan maçtaki görüntülerle de destekleniyor. TV kameralarının yakaladığı anlarda Fransız oyuncu, üç Königsblauen futbolcusuyla girdiği bir ikili mücadelenin ardından hakem Robert Schröder ile tartıştı. Olise öyle hararetli şekilde itiraz etti ki, Harry Kane bile araya girip itirazdan sarı kart görmesini engellemek için takım arkadaşını oradan çekti.

Bu kısa atışmada Olise'nin, Schalke'nin sert oyun tarzına karşı bir şeyler yapması için Schröder'e çağrıda bulunduğu belirtiliyor. 24 yaşındaki oyuncunun, "Daha tutarlı olmalısınız, yoksa sonunda beni resmen katledecekler. Öylece durup savunmacılarının davranışlarına karşı hiçbir şey yapmamanız olmaz. Her şeye göz yumamazsınız, bu olmaz" dediği aktarıldı. L'Equipe'e göre Olise, son dönemde hakemler tarafından birkaç kez daha yalnız bırakıldığını hissetti ve bu yüzden yalnızca Schalke maçında doğrudan diyaloğa girmedi.

Sıradışı tepki: Michael Olise'ye neden "Mr. Nonchalant" deniyor?

Her halükarda böyle bir tepki Olise için alışılmadık. Son derece yetenekli hücum oyuncusu, saha dışında dikkat çekici derecede içine kapanık bir görüntü veriyor ve bu da ona "Mr. Nonchalant" lakabını kazandırmış durumda. Bu ifade, son derece rahat ve aynı zamanda çoğu zaman tamamen duygusuz bir adamı tanımlıyor.

Olise, özellikle röportajlarda bu ününün hakkını veriyor. Son olarak Bodö/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-0'lık galibiyetin ardından da bunu yaptı; DAZN muhabiri Jochen Strutzky'yi adeta çaresizliğin eşiğine getirdi. Olise, kendisine yöneltilen her soruya son derece kısa ve hiçbir şey söylemeyen yanıtlar verdi.

Ardından bu isteksiz röportaja gelen tepkiler karışıktı, ancak büyük ölçüde Olise bir kez daha az konuşan tavrı nedeniyle destek gördü. Teknik direktör Vincent Kompany ile sportif direktör Max Eberl de daha sonra onu savundu.

IMAGO

Eberl ve Kompany, Olise'nin isteksiz röportajına nasıl tepki verdi?

Eberl, "Michael Olise futbol oynamak isteyen biri. Onun dışındaki şeyler ise pek umrunda olmuyor. Bunu iki yıl önceki tanıtımında da görmüştük. Her insan aynı değil" dedi. Bununla birlikte şunu da vurguladı: "Sosyal medyaya baktığımızda ise alkışlandığını görüyoruz. Çünkü insanlar açıkça şunu söylüyor: Bu bir futbolcu, futbol oynamalı, eğlenmeli. Ve çocuklar belki de bununla bizden daha fazla özdeşleşiyor. Bizim için en önemli şey, sahada neler yapabildiğini göstermesi. O da bunu harika şekilde yapıyor."

Kompany ise şu sözlerin altını çizdi: "Soruyu soran gazeteciye bir soru sorabilir miyim? Bunun şimdi viral olmasından memnun değil misiniz? Eğer tüm soruları benim yaptığım gibi yanıtlasaydı hiçbir şey viral olmazdı." Ayrıca Olise'nin saha dışında her zaman profesyonel davrandığını da vurguladı: "Sponsorlar sadece onun hakkında konuşulmasını istiyor. Ve Michael oradaysa sponsorlar hakkında konuşuluyor. Dürüst olmamız gereken nokta şu: Michael'ın tarzının hiçbir sponsor ve hiçbir gazeteci için kötü bir değeri yok. Kesinlikle yok. Ve herkes bundan keyif alıyor. Çok fazla şeyi birbirine karıştırmamalıyız."

Cuma günü Olise ve Bayern'i Union Berlin bekliyor, ardından uzun milli ara başlayacak. Maçın hakemi Benjamin Brand.