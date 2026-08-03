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Nino Duit

Çeviri:

“Aksi halde yeni bir meydan okuma bulmaları gerekirdi”: Thomas Müller tarihi zaferin ardından şakalaştı

ABD 1
T. Mueller

Thomas Müller, MLS’in Şut Yarışması’nı kazandı ve bu sırada yeni bir rekora imza attı. Müller, şimdi ise bir göz kırpmasıyla galaya dönüp baktı.

"Daha önce herkes bana aynı şeyi söyledi: Rekor 72 puan, bunu da kimse öyle kolay kolay kıramaz" diye yazdı Thomas Müller, e-posta bülteninde: "Ben de kendi kendime dedim ki: O zaman bu rekorun yıkılması gerekiyor."


Sonuçta Vancouver Whitecaps'ın 36 yaşındaki forveti, 11 hedeften 10'unu vurdu, 79 puana ulaştı ve böylece rekoru rahat bir şekilde kırdı. "Maksimuma beş puan kaldı. Neredeyse buna seviniyorum. Yoksa yeni bir challenge düşünmeleri gerekirdi. Maksimum puan artık sadece paylaşılabiliyorsa, o zaman işin heyecanı kalmıyor."

Shooting Challenge, MLS All-Star Skills Challenge'ın bir parçası ve geleneksel olarak MLS All-Star maçından bir akşam önce düzenleniyor. Burada seçilmiş MLS profesyonellerinin, belirli bir süre içinde kalenin içinde ve çevresindeki mümkün olduğunca çok hedefi vurması gerekiyor. 

Vancouver Whitecaps, Dünya Kupası arasından kötü döndü

O ana kadarki en iyi derece, geçen yıl belirlenen ve FC Cincinnati'den Brezilyalı Evander'a ait olan rekordu. Müller'in şovunun ardından, etkinlikte bulunan önceki rekortmen de yarışma dışı olarak sahaya çıktı ve o da gerçekten 79 puana ulaştı. 

NBA'de Skills Challenge'lar kendini kanıtlamış bir konsept. "Birçok kişi bu formatı basketboldan, özellikle de smaç yarışmasından biliyor. Harika bir öne çıkan an ve futbolda da en az onun kadar eğlenceli. Özellikle de kazandığınızda" diye yazdı Müller. "Bu formatta en çok hoşuma giden şey şu oldu: Rahat bir ortam var ve oyuncuları farklı bir yönleriyle görüyorsunuz. Kişilikleri burada iyi şekilde ortaya çıkıyor."

MLS'te Whitecaps için Dünya Kupası arasından bu yana işler dalgalı gidiyor; Batı Konferansı lideri, ilk üç maçtan sadece iki puan çıkardı. Müller, pazar sabahına karşı oynanan Los Angeles FC maçında 1-1'lik beraberlikte penaltıdan eşitlik golünü attı. 


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