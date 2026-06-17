Aklından hiç çıkmıyor... Fransa'nın yıldızı, Arjantin'den intikam almayı bekliyor

William Saliba, Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki hedeflerini gizlemiyor ve turnuva boyunca diğer tüm maçlardan daha çok oynamayı arzuladığı karşılaşma hakkında konuşmaktan çekinmiyor.

Saliba, Salı akşamı ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda her iki takımın da turnuva serüveninin başlangıcında Senegal’i 3-1 mağlup eden Les Bleus’un ilk onbirinde yer aldı.

Arsenal'in savunma oyuncusu, son iki Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa milli takımının üzerine yüklenen beklentilerin büyüklüğünün farkında olduğunu vurguladı ve bu baskının artık "Les Bleus"un gerçekliğinin doğal bir parçası haline geldiğini belirtti.

Saliba, “Fransa her zaman şampiyonluk adayları arasında yer alır. Bunu herkes bilir ve biz de bu baskının boyutunun farkındayız, ancak bununla başa çıkıyoruz ve kabul ediyoruz” dedi. Kulüp müsabakalarıyla meşgul olduğu zamanlarda bile Dünya Kupası’nı kazanma hayalinin sürekli zihninde olduğunu açıklayan Saliba, şunları ekledi: "Dünya Kupası'nı düşünmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Elbette düşünüyorum ve turnuva yaklaştıkça her oyuncu bu turnuvayı düşünmeye başlar."

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Şampiyonluk için en önemli rakipler sorulduğunda Saliba, Arjantin, Brezilya, İspanya ve İngiltere milli takımlarını adaylar arasında saydı, ancak özellikle bir takımla karşılaşmak istediğini belirtti.

Arsenal’in yıldızı, GQ dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: “Tüm bu milli takımlar güçlü ve tehlikeli, ancak tek bir rakip seçmem gerekirse, Arjantin’i seçerdim.”

Fransız milli oyuncu, 2022 Dünya Kupası finalindeki yenilginin hâlâ akıllarda olduğunu belirterek, “Bu büyüklükteki bir maçta bir takım sizi yendiğinde, onunla tekrar karşılaşmak istersiniz. Yeni bir şans istersiniz ve bu duygu sizinle kalır” dedi.

Fransız milli takım forması giymenin getirdiği baskıya rağmen, Saliba bunun oyuncular için bir yük olmaktan çok bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. O, “Bu şüphesiz büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda bir onur. Bizden önce birçok Fransız futbol efsanesi bu formayı giydi” dedi.

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