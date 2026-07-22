N'Golo Kanté, geçtiğimiz yıllarda Fransa Milli Takımı ile büyük başarılara imza attı; ancak Fenerbahçeli oyuncu kalbinin sesini dinleseydi işler tamamen farklı bir seyir izleyebilirdi.

Kanté, yaklaşık on yıl boyunca Fransa Milli Takımı'nın asli oyuncularından biri oldu, 2016 Avrupa Şampiyonası finaline çıktı, 2018 Dünya Kupası'nı kazandı ve hatta 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere kadroya çağrıldı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa Milli Takımı ile oynadığı 69 uluslararası maç, attığı 2 gol ve kazandığı 2 kupayla adından söz ettirdi: 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi.

Kendisiyle 2016 yılında Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan eski Leicester City takım arkadaşı Jamie Vardy, Kanté hakkında büyük bir sürprizi açığa çıkardı.

Vardy, "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "N'Golo Kanté, babasının köklerine saygı olarak Fransa'yı değil, Mali'yi temsil etmek istiyordu."

Vardy sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu, Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanacağına ikna ettik. Mini Cooper marka arabasını köydeki ailesine hediye etti ve takım arkadaşları onunla dalga geçince bir tane daha satın aldı."