Kendini kanıtlama konusundaki kararlılığını yansıtan bir tavırla, 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, Real Madrid'den ayrılmaya yönelik hiçbir teklifi dinlememeye karar verdi ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kraliyet kulübü taraftarlarından maruz kaldığı sert eleştirilere rağmen, 2029 yılında sona erecek sözleşmesinin bitimine kadar Santiago Bernabeu'da kalmaya kararlı görünüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Camavinga'nın aylardır en iyi performansını sergilemekte zorlanması ve Fransız Rennes'ten katıldığında umut vaat eden bir gelecek müjdeleyen kayda değer gelişiminin durmasıyla birlikte Real Madrid'den ayrılması en muhtemel isimlerden biri olmasına rağmen, şu anda İspanya başkenti dışındaki herhangi bir seçeneği değerlendirmeye hazır olmadığını belirtti.

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri Hernandez'in, transferi kesinleşmiş gibi görünen bir anlaşmada Real Madrid'e katılmayı reddetmesinin, özellikle kraliyet takımının orta sahayı güçlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, Camavinga'nın teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon projesinde kilit bir rol üstlenmesi olasılığının kapısını araladığı anlaşılıyor.

Teknik direktör Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından aldığı ağır darbeye rağmen, Fransız oyuncu, sezon öncesi antrenmanları en başından itibaren tamamlayan az sayıdaki oyuncudan biriydi; bu da bağlılığının ve alışılmış seviyesine geri dönme isteğinin açık bir göstergesiydi.

Bu tavır, Camavinga'nın içinde bulunduğu krizi aşabileceğine dair büyük bir bahis anlamına geliyor; zira oyuncu, İspanya başkentine geldiğinde Avrupa'nın en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri olarak görülürken gelişiminin belirgin biçimde durduğunu düşünen tüm Real Madrid taraftarlarından sert eleştiriler alıyor.