Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'ın menajeri Rami Abbas, Mısırlı yıldızın siyah-beyazlı Türk takımına transferinin neden gerçekleşmediğine dair Beşiktaş başkanının daha önce yaptığı açıklamalarla alay etti.

Salah, Liverpool'dan ayrılmasının ardından bonservissiz bir transferle başlangıçta Beşiktaş'a katılmaya yakındı, ancak rota daha sonra Trabzonspor'a döndü.

Haberlere göre Salah, bazı bonuslarla birlikte yıllık 17 milyon euro maaşı kabul etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rami Abbas'a ateş püskürmüş ve Salah'ın takımına katılmamasının sorumluluğunu ona yüklemişti.

Adalı daha önceki açıklamalarında şöyle demişti: "Salah, Beşiktaş'a transfere onay verdi ve menajeri de başlangıçta teklifimize olumlu yanıt gönderdi, hatta teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle iletişime geçip teklife onayını yeniledi."

Şunları ekledi: "Ancak anlaşmamızın tamamlandığına dair haberler medyada yayıldıktan sonra Salah'ın menajeri mali taleplerini yükseltti; kendi komisyonunu inanılmaz seviyelere çıkardı, yüzde 35'e ulaştı!"

Görünen o ki Abbas, aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bu açıklamaları unutmadı ve kendi tarzıyla yanıt vermeye karar verdi.

Abbas, "X" platformundaki hesabından Salah ile Türkiye'deki bir restoranda yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı; Mısırlı yıldız da "İkisini (iki tabağı) kim yedi?" diyerek yanıt verdi.

Oyuncunun menajeri de bu fırsatı kaçırmadı ve alaycı bir şekilde "Kendi tabağımı ve senin tabağının yüzde 35'ini yedim." diye karşılık verdi.

Hatırlatmak gerekirse Salah, Trabzonspor ile serüvenine geçtiğimiz cumartesi Türkiye Ligi'nin açılışında Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan girerek başladı; söz konusu maç 1-1 berabere sona erdi.

Salah, Trabzonspor forması altında ilk kıtasal maçını yarından sonra perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında Macar ekibi Ferencváros karşısında oynamaya hazırlanıyor.