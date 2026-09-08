Barcelona, yaz transfer döneminde, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde A takımda kendine yer bulamayan "La Masia" akademisi oyuncularının dosyalarını ele alırken dikkat çekici bir strateji benimsedi; aynı zamanda bu oyuncuların yedek takımda oynamaya devam etmeleri de mümkün değildi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, bu vakaların büyük çoğunluğu transfer döneminin sonuna yaklaşırken çözüme kavuşturuldu. Alman teknik direktör, hepsini önceden tanımasına rağmen, tüm oyuncuları sezon hazırlık dönemi boyunca değerlendirmek ve haklarında nihai kararı vermek istiyordu.

Jofre, Toni, Espart, Gerard (Guiu), Toni ve Álvaro Cortés isimli oyuncular farklı zamanlarda Flick'in emrinde çalıştı ve Gerard Fernández hariç hepsi ilk kez onun yönetiminde A takımda forma giydi.

Katalan kulübünün yönetimi, mali fair play kurallarına uyum sağlamaya ve kulübün kasasını canlandırmaya yardımcı olacak paralar sağlamak için nihai satış anlaşmaları yapmayı en başından itibaren önceliği olarak belirledi; bunu yaparken de her zaman oyuncular üzerindeki gelecekteki kontrolünü koruyor.

Buna dayanarak, tüm sözleşmelere farklı oranlarda gelecekteki yeniden satıştan pay hakkı eklendi: Jofre, Toni ve Álvaro durumunda %50, Gerard durumunda %40 ve Toni'nin sözleşmesinde daha düşük bir oran.

Geri alım maddeleri her anlaşmanın mali büyüklüğüyle ilişkilendirildi. Braga kulübü, Toni'yi kadrosuna katmak için 11 milyon euro artı bonus olarak 3 milyon euro ödedi ve Barcelona onun sözleşmesine geri alım maddesi eklemedi; buna karşılık kulüp Gerard, Toni ve Jofre'nin sözleşmelerinde bu maddeyi koruyarak, ikinci yıldan itibaren, yani 2028 yılında yürürlüğe girecek şekilde ayarladı.

Deco başkanlığındaki teknik direktörlüğün talimatları uyarınca, satın alan kulüp daha yüksek bir meblağ teklif etseydi müzakereler yapılacaktı; zira satış değeri yükseldikçe Katalan kulübünün elinde tuttuğu oranın düştüğü şeklinde bir kural benimsendi.

Jofre'nin geri alım maddesinin değeri 14 milyon euro iken, Gerard ve Toni'nin geri alım değeri 10 ile 15 milyon euro arasında değişiyor.

Katalan kulübünün yönetimi, tüm bu oyuncuların gelişimine büyük umutlar bağlıyor; buna, aralarında en olgun olarak kabul edilen ve üst düzey bir profesyonel oyuncu projesi olarak Royal Antwerp'in kadrosunda ilk on birde yer kapan Álvaro Cortés de dahil.

Barcelona'nın çalışma yöntemi, kalacak ve gönderilecek isimlerin belirlenmeye başlamasından itibaren açıkça ortaya çıktı. Kulüp içinde, bu oyunculardan bazılarının sonunda başarıya ulaşacağı ve Barcelona'nın saflarına geri döneceği görüşü hâkim; bu yol diğerlerine kıyasla daha zorlu olsa bile, herkes için geçerli ve başarılı bir güzergâh olmaya devam ediyor.



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