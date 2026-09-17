Akılalmaz peri masalı sürüyor: Portekiz Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'nde kazanarak Hollanda'ya darbe vurdu

Torreense, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde Lillestrøm'ü 1-2 yenerek dostu da düşmanı da şaşırttı. Portekiz kupa şampiyonu böylece ülkesi adına önemli katsayı puanları da topladı.

Torreense, geçen sezon Portekiz Kupası'nı kazandı. Kulüp, Portekiz'in ikinci seviyesinde mücadele ediyor ve on dördüncü sırada bulunuyor.

Kupa zaferi, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı da getirdi. Kulübün stadyum kapasitesi 2400 kişi ve sıralamanın dibinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Buna rağmen Torreense, perşembe akşamı deplasmanda Norveç ekibi Lillestrøm karşısında üç puan aldı. O kulüp de geçen sezon Norveç'te kupayı kazanmış ve bu sayede turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.

Lillestrøm de bu sezon henüz en üst seviyeye yükselmiş olmasına rağmen, bahis şirketlerine göre yine de açık ara mutlak favoriydi.

Torreense, ilk yarıda Alejandro Alfaro'nun golüyle öne geçti ve ikinci yarıda Manuel Pozo Guerrero'nun golüyle farkı açtı.

Maçın son bölümünde Portekiz ekibi için işler ters gidecek gibi göründü. Thomas Lehne Olsen skoru 2-1'e getirdi ve Torreense bir de kırmızı kart gördü, ancak yine de galibiyeti korumayı başardı.

Hollanda, katsayı sıralamasında Portekiz'i yakalamaya çalışıyor, ancak perşembe onlar adına hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı. NEC, Juventus'a 5-0 kaybetti; Torreense ise beklentilerin aksine kazandı.