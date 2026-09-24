Saied Abu Farchi, perşembe akşamı Avusturya ile İsrail arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü. Yirmi yaşındaki forvet, beraberlik golünü korner direğiyle tüfek taklidi yaparak kutladı ve kısa süre sonra oyundan atıldı.

Abu Farchi, 55. dakikada yapılan ortayı kafayla ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Gol sevincinde daha sonra korner direğini eline aldı ve onunla ateş etme hareketi yaptı, bunun üzerine hakem Georgi Kabakov devreye girdi.

Bulgar hakem, Abu Farchi’yi bundan üç dakika önce bir faul nedeniyle zaten sarı kartla cezalandırmıştı. İsrailli oyuncu, sevinme şekli nedeniyle bir kez daha sarı kart görünce ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.

Böylece İsrail, maçın kalan bölümünü on kişi tamamlamak zorunda kaldı. Avusturya sayısal üstünlüğünü ancak son bölümde gollere çevirebildi ve Linz’deki karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın belirleyici 2-1’lik golü 90. dakikada geldi. PSV orta saha oyuncusu Paul Wanner, asisti sol bek Phillipp Mwene’ye yaptı. Mwene de geçmişte PSV ile sözleşme imzalamıştı ve şu anda FSV Mainz forması giyiyor.

Uzatma dakikalarının derinlerinde Avusturya galibiyeti daha da farklı hale geldi. Forvet Sasa Kalajdzic, 95. dakikada skoru 3-1 olarak belirledi ve İsrail kırmızı kartın ardından sahadan yine puansız ayrıldı.

Abu Farchi için bu, İsrail Milli Takımı’ndaki yalnızca ikinci maçıydı. Haziran başında Arnavutluk karşısında kısa bir süre oyuna girerek milli debutunu yapmış, Avusturya karşısında ise ülkesi adına ilk golünü atmıştı.

Yirmi yaşındaki forvet, 1 Eylül’de Colorado Rapids’e transfer oldu. MLS ekibi, Abu Farchi’nin 52 maçta 15 gol attığı Maccabi Tel Aviv’e 5 milyon euro ödedi.







