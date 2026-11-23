Barcelona ve Real Madrid, son dönemde hakem kararlarına yönelik itirazlarının ardından sert eleştirilerin hedefi oldu.

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Bu sezon Real Madrid ve Barcelona'dan gelen yoğun itirazlar , İspanyol hakemliğini hedef aldı.

Marca gazetesi ve radyosunda gazeteci ve spor yorumcusu olarak görev yapan Roberto Gómez, İspanyol futbolunun iki devinin hakemlere yönelik bitmek bilmeyen itirazlarını eleştirdi.

Roberto Gómez, Radio Marca'daki "La Tribu" programında Pablo Vila ile yaptığı sohbette sert bir açıklama yaptı. Gazeteci, Real Madrid ve Barcelona'nın hakem kararlarıyla ilgili tekrarlanan şikâyetlerinden duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi ve kendi görüşüne göre lehlerine çıkan kararlara rağmen iki kulübün tutumunu eleştirdi. Eleştirilerine Atlético Madrid'i de dahil etti.

"Real Madrid neden şikâyet ediyor? Barcelona neden şikâyet ediyor? Bu hakem meselesinin tamamına Atlético Madrid'i de dahil ediyorum. Yeter artık!" Roberto Gómez sözlerine bu şekilde başladı; büyük kulüplerin itirazlarından ciddi şekilde rahatsız olduğu belliydi.

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Gazeteci, takımların neden hakemlere odaklanmayı sürdürdüğünü sorguladı: "Bütün gün hakemlerden bahsediyorlar, sonra da lehlerine akıl almaz şekilde penaltılar veriliyor".

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"Real Madrid her maçta penaltı kazanıyor"

Gazeteci, Real Madrid'i sert bir dille eleştirdi ve kulübü hakem kararlarından şikâyet etmek için en az haklı gerekçeye sahip takımlardan biri olarak gördüğünü söyledi.

Gómez şunları vurguladı: "Şu anda şikâyet etmeye en az hakkı olan takım Real Madrid. Her maçta penaltı kazanan Real Madrid nasıl şikâyet edebilir?".

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Pablo Vila da son dönemdeki bazı hakem kararlarına değinerek Santander'de ve Real Madrid ile Celta Vigo maçında yaşananları hatırlattı.

Sunucu, Barcelona ile Villarreal arasındaki maçta verilen tartışmalı hakem kararını şöyle yorumladı: "Hakem dün Barcelona'ya korner vererek hata yaptı (ilk gol bu kornerden geldi); ama Villarreal oyuncusu Moleiro'nun da kırmızı kart görmesi gerekiyordu".

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Gazeteci Roberto Gómez, iki kulübün itirazlarının anlaşılır olmadığında ısrar etti.

Gómez şöyle konuştu: "Racing Santander'de yaşananlardan ve dün Barcelona ile yaşananlardan sonra Real Madrid'in sürekli hakemlerden bahsetmesi... Yani, açıkçası, yeter artık! İkisi de kendi durumlarını düzeltmeli".

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"Hakemler baskıya boyun eğiyor"

Gündeme gelen bir diğer konu da hakemlerin maruz kaldığı baskı oldu. Pablo Vila, Villarreal oyuncusu Comesaña'nın büyük takımların oyuncularının itirazları ve hakemlerin bu itirazlardan etkilenmesine dair sözlerine katıldı.

Vila şöyle konuştu: "Comesaña söylediklerinde haklı. Hakemler bazen Barcelona ve Real Madrid oyuncularının itirazları yüzünden belli bir baskı hissediyor ve bu oyuncuların itirazları giderek artıyor".

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Bu bağlamda Roberto Gómez, hakemlerin bu iki takımın maçlarını yönetirken etkilenme ihtimalini gündeme getirdi: "Meğer ki hakemler bu iki takımın maçlarını yönetirken, ki Atlético Madrid'i de onlara dahil ediyorum, korkuya kapılıp gözleri kamaşıyor ve medya baskısına boyun eğiyor olsun".

Son olarak gazeteci, sert açıklamalarını İspanyol futbolunun iki devine yönelik yeni bir eleştiriyle noktaladı: "Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey, Barcelona ve Real Madrid'in bütün günü hakem meselesini konuşarak geçirmesi".