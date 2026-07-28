Basına yansıyan haberler, Everton'un kanat oyuncusu Senegalli Iliman Ndiaye'nin mevcut yaz transfer döneminde Hilal'e transfer olmayı kabul etmesi için alacağı maaşı ortaya koydu.

Daha önce basına yansıyan haberler, Suudi kulübün yeni bir kanat oyuncusu kadrosuna katma isteği doğrultusunda, mevcut yaz transfer döneminde Ndiaye'yi kadrosuna katmak için Everton ile müzakerelere başladığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, 26 yaşındaki oyuncunun haftalık 270 bin sterlin değerinde dev bir maaş alacağını ve bunun anlaşmayı kabul etmesi için kendisini teşvik ettiğini belirtti.

İngiliz kulübe gelince, Senegalli kanat oyuncusunun Hilal'e transferini onaylamak için 70 milyon sterlin (81 milyon euro) alma konusunda ısrarcı davranıyor.

Bu da Ndiaye'nin, "Lider"in yaklaşık 80 milyon euro karşılığında İngiliz kulübü West Ham United'dan kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'den daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Ndiaye, 2024 yazında Olympique Marsilya'dan kadroya katıldığı günden bu yana Everton forması giyiyor. Geçen sezon takımıyla 34 maça çıktı; bu maçlarda yalnızca 6 gol kaydederken 3 de asist yaptı.