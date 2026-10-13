Akıl almaz! Jordan'ın forması çoğu futbolcunun transfer bedelinden daha değerli

Futbol piyasasında, sahada fark yaratabilecek yıldızları kadroya katmak için on milyonlarca dolar ödeniyor; ancak basketbol efsanesi Michael Jordan, bambaşka bir alanda olağanüstü bir rekora imza attı. Jordan'ın Chicago Bulls'taki son sezonunda giydiği forma 14 milyon dolara satıldı ve böylece basketbol tarihinin en pahalı hatıra parçası oldu; üstelik bu rakam, bazı futbolcuların piyasa değerini de aştı.

Forma, "Son Dans" olarak bilinen 1997-1998 sezonuna ait. Jordan bu formayı 1998 yılındaki Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) finallerinin ikinci maçında giydi. Forma aynı zamanda oyuncunun kendi imzasını da taşıyor; bu durum, spor hatıralarını toplayanlar açısından tarihsel değerini daha da artırdı.

Jordan o maçta 37 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ardından Chicago Bulls'u Utah Jazz karşısında final serisini 4-2 kazanmaya taşıdı ve ligdeki altıncı ve son şampiyonluğunu elde etti.

Amerikalı efsane, şampiyonluk yaşadığı altı seferin tamamında finallerin en değerli oyuncusu ödülünü kazandı; o sezon da olağanüstü kariyerinin en öne çıkan bölümlerinden biri olarak kaldı.

Satış işlemi, "Hunt Müzayede Evi" tarafından düzenlenen özel bir anlaşma yoluyla 14 milyon dolar karşılığında tamamlandı. Alıcı ise Miami'de yaşayan gayrimenkul yatırımcısı Ron Ferman oldu.

Bu rakamla forma, basketbol tarihinin en pahalı hatıra parçasına ait önceki rekoru da kırdı. Önceki rekor, Jordan ve Kobe Bryant'ın fotoğraflarını taşıyan 2007-2008 sezonuna ait bir spor kartına aitti; söz konusu kart geçen yıl 12,9 milyon dolara satılmıştı.

Yeni rekor, Jordan'ın 1998 finallerinin üçüncü maçında giydiği bir başka formanın 12,3 milyon dolara satılmasından yalnızca iki hafta sonra geldi. Ancak son forma, tarihsel değeri ve üzerinde oyuncunun imzasının bulunması sayesinde onu geride bıraktı.

Genel olarak spor hatıraları düzeyinde ise, beyzbol efsanesi Babe Ruth'un 1932 Dünya Serisi sırasında "Called Shot" olarak bilinen meşhur anıyla ilişkilendirilen forması hâlâ Jordan'ın formasının önünde yer alıyor. Bu forma 2024 yılında 24,1 milyon dolara satılmıştı ve böylece bugüne kadar müzayedede satılan en pahalı spor hatırası olmayı sürdürüyor.

"Hunt Müzayede Evi" başkanı David Hunt, Jordan'ın spor hatıraları piyasasındaki konumunun geleneksel sınırlarını aştığını ve ikonik sanat eserlerine benzeyen nadir, seçkin varlıklar kategorisine girdiğini söyledi. Bu da spor efsaneleriyle ilişkili parçaların kavuştuğu olağanüstü değerin bir göstergesi oldu.