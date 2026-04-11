Akhumash, Afrika Şampiyonu'nun "tuzağından" kurtuldu... ve 2030 Dünya Kupası finaliyle ilgili bir krizi ateşledi

İspanyol Rayo Vallecano takımının kanat oyuncusu ve Faslı milli futbolcu Elias Akhomach, son açıklamalarında 2030 Dünya Kupası finalinin ev sahipliği konusunda İspanya'nın üstünlüğünü reddederek Fas'ın lehine görüş bildirmesi üzerine İspanyol spor camiasında geniş çaplı bir tartışma yarattı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, 21 yaşındaki genç oyuncu, üçlü ortak Dünya Kupası final maçının "Fas'ta oynanması gerektiğini" vurguladı. Bu sözleriyle, İspanyol yetkililerin "FIFA"yı finalin "Santiago Bernabéu" stadyumunda oynanması için ikna etmeye yönelik çabalarını ve baskılarını reddettiğini açıkça ortaya koydu.

Akhumash, İspanyol stadyumlarındaki ırkçılık ve Müslüman karşıtı tezahüratlar konusuna da değindi ve bunların kendisi üzerindeki psikolojik etkisini küçümseyerek şöyle dedi: "Bu tezahüratları doğrudan duysam, sadece gülerim ve bu cahillere cevap vermem."

Oyuncu, bazılarının bu olayları yasalarla çözmek veya kışkırtıcıları durdurmak için tamamen görmezden gelmek yerine abartma girişimlerini eleştirdi.

Kıtasal rekabet konusunda ise Akhumash, "tuzak" soruları yanıtlarken zekasını gösterdi. Fas'ın son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu hak edip etmediği konusundaki tartışmayı medya önünde sonuçlandırmayı reddeden oyuncu, tüm görüşlere saygı duyduğu için bu konuları takım arkadaşlarıyla özel oturumlarda tartışmayı tercih ettiğini vurguladı.

