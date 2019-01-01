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Akhisarspor'dan kural ihlali açıklaması: "Maalesef böyle bir şey oldu"

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Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Beşiktaş maçında yapılan kural ihlaliyle iglili açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği mücadelenin kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulundurarak kural ihlali yaptı.

Ege ekibinin başkanı Hüseyin Eryüksel, karşılaşmada yaşanan kural ihlaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Maalesef böyle bir şey oldu." diyerek başlayan Eryüksel, "Beşiktaş eğer itiraz ederse hükmen mağlup olacağız. İtiraz etmezlerse skor 3-1 olarak tescillenecek" şeklinde konuştu.

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