Akhisarspor'un eski forveti Oumar Niasse, İngiltere Lig 1 ile futbola geri dönüyor

Bir zamanlar Everton'a 13,5 milyon sterline imza atan eski Akhisarspor'dan tanıdığımız Oumar Niasse, Burton Albion'da Jimmy Floyd Hasselbaink ile bağlantı kurduktan sonra kendine yeni bir kulüp buldu.

31 yaşındaki forvet, Ocak 2020'den bu yana hiçbir rekabetçi eylemde bulunmadan futbolun dışında iki yıl geçirdi.

Yaşadığı düşüş, bir aşamada İngiliz 10. kademe West Didsbury & Chorlton ile antrenman yapmasına neden oldu, ancak şimdi Futbol Ligi'ne geri döndü ve yeni bir mücadeleyie hazırlanıyor.

Ne söylendi?

League One ekibi Burton'ın şu anki patronu olan eski Chelsea ve Leeds United oyuncusu Hasselbaink, Brewers'ın resmi web sitesine Niasse'yi dahil etme konusunda şunları söyledi:

"Kısa bir süredir bizimle antrenman yapıyor ve çok fazla oyun açlığı ve tekrar oynamaya isteklilik gösterdi.

"50'den fazla Premier Lig maçına çıktığını biliyoruz ve bize sahip olduğumuz kadroya bir şeyler ekleyebileceğini gösterdi - umarım sezonu güçlü bir şekilde bitirmemiz için bize iyi yardımcı olur."

Everton, Ocak 2016'daki kış transfer döneminin son gününde, Senegalli futbolcuyu Lokomotiv Moskova'dan transfer etti.

Merseyside'a iyi bir performansla geldi, Rusya'dayken 19 gol attı, ancak Goodison Park'ta asla gerçekten kendini gösteremedi.

Dört buçuk yılda yalnızca dokuz gol kaydetti.

Everton'daki bir dizi menajer, Niasse'ye güvenmeyi reddetti ve 2020 yazında serbest bırakılmasına yol açtı.

Huddersfield, Mart 2021'de onu serbest oyuncu olarak seçti, ancak zamansız bir sakatlanma, ile tek bir görünüm bile yapmadan bağları koparmasına neden oldu.

Son gösterisi Everton için yedek kulübesinden iki dakikalık bir kamera görüntüsüydü, ancak Burton ona temiz bir sayfa açmaya ve kötü bir şekilde durmuş bir kariyere geri dönme fırsatı sunmaya hazır.

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