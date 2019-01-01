Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Bunun bedelini biri öder"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Beşiktaş maçında yaptıkları ihlaliyle ilgili "Bunun bedelini biri öder." dedi.

Akhisarspor, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Beşiktaş'a evinde 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Ege ekibinin yaptığı kural ihlali damga vurdu.

TFF Talimatnamesine göre; Süper Lig kulüpleri, 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcuya yer verdi.

Maçın ardından konuyla ilgili beIN Sports'a konuşan ev sahibi ekibin teknik direktörü Cihat Arslan, "İdari ve teknik bir hata. Büyük bir sorumluluk gerektiren bir şey. Maçın önüne geçer. O yüzden tabii ki üzgünüz." dedi.

Bu hatanın sebeplerini açıklayan Arslan, "Son dakikada üç transfer yaptık. Zaten eksik çalışıyoruz. Kadroyu doldurmak için üç kaleci aldık, altyapıdan oyuncu getirdik. Bu karmaşa yaşanırken, ciddi bir hataya sebebiyet verildi." şeklinde konuştu.

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Teknik heyet olarak bu hatanın sorumluluğunu aldıklarını belirten Cihat Arslan, "Ben ya da başka biri, bunun hesabını biri öder." dedi.

Arslan, sözlerini şöyle sonlardırdı:

"Skorun nasıl tayin edileceği itirazlarla alakalı bir şey. Bugün skor olarak kaybettik, ama oyun olarak kaybetmedik. Güzel bir akşamdı. Ama bu hatamız, bu güzel akşama gölge düşürdü."