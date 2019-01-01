Akhisarspor, Süper Kupa'yı kazanırsa Avrupa kupalarına katılabilecek mi?

Akhisarspor, tarihinde ikinci kez Türkiye Süper Kupa maçına çıkacak. Yeşil siyahlılar kupayı kazanırsa Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edecek mi?

Akhisarspor, 2018'in ardından üst üste ikinci kez Süper Kupa maçına çıkıyor.

2017 yılında 'yi mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018 Süper Kupa maçında da 'ı geçerek çifte zafer elde etmişti.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Akhisarspor, bir kez daha Süper Kupa maçı oynamaya hak kazandı.

Yeşil siyahlı ekip, 2018-19 sezonunda Süper Lig'i 27 puanla son sırada tamamlayarak, ve ile birlikte 1. Lig'e düşmekten kurtulamamıştı.

2018-19 sezonunda UEFA 'ne grup aşamasından başlangıç yapan Akhisarspor; , Standard Liege ve Krasnodar'ın olduğu zor grupta oynadığı altı maçta 1 puan alarak grubu sonuncu tamamlamıştı.

Akhisarspor, Süper Kupa'yı kazanırsa Avrupa kupalarına katılabilecek mi?

Statü gereği Süper Kupa'nın böyle bir etkisi bulunmuyor. Bu sebeple Akhisarspor, kupayı kazansa bile Avrupa kupalarına katılamayacak.

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Türkiye'den Avrupa kupalarına katılmak için Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirmek veya Türkiye Kupası'nı kazanmak gerekiyor.

Akhisarspor, yeniden Avrupa arenasına çıkmak için bir kez daha Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek zorunda bulunuyor.