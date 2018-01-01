Canlı Skorlar
Avrupa Ligi

Akhisarspor - Standard Liege maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Standard Liege'i konuk ediyor...

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'i ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı, Macar hakem Adam Farkas yönetecek.

Geride kalan 5 maçta puan alamayan Akhisarspor'un turnuvaya veda etmesi daha önceden kesinleşmişti.

Editörün Seçtikleri

9 puanda olan ve averaj farkıyla 3. sırada yer alan Standard Liege'in ise gruptan çıkma umutları bu maça bağlı.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk müsabakayı Standard Liege 2-1 kazanmıştı.

Maç saati, TV & İnternet yayını

Maç Akhisarspor - Standard Liege
Tarih 13 Aralık Perşembe
Saat 20:55
Yayıncı Kanal beIN Sports 2
İnternet Yayını beIN Connect

Akhisarspor ile Standard Liege arasında oynanacak ve saat 20:55'te başlayacak olan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sonraki haber:
Karşılıklı penaltılar kaçtı, Rizespor ile Alanyaspor berabere kaldı: 1-1
Sonraki haber:
Sivasspor'dan Ankaragücü'ne farklı tarife: 4-0
Sonraki haber:
Ricardo Quaresma özür diledi: Maalesef kırmızı kart gördüm
Sonraki haber:
Olivier Giroud: Son hayalim Chelsea ile Premier Lig'i kazanmak
Sonraki haber:
ÖZEL | Emrah Bayraktar: Ozan Kabak'ın en büyük şansı hocası, en büyük şanssızlığı partnerleri
Kapat