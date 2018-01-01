Akhisarspor - Standard Liege maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Standard Liege'i konuk ediyor...

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'i ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı, Macar hakem Adam Farkas yönetecek.

Geride kalan 5 maçta puan alamayan Akhisarspor'un turnuvaya veda etmesi daha önceden kesinleşmişti.

9 puanda olan ve averaj farkıyla 3. sırada yer alan Standard Liege'in ise gruptan çıkma umutları bu maça bağlı.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk müsabakayı Standard Liege 2-1 kazanmıştı.

Maç saati, TV & İnternet yayını

Maç Akhisarspor - Standard Liege Tarih 13 Aralık Perşembe Saat 20:55 Yayıncı Kanal beIN Sports 2 İnternet Yayını beIN Connect

Akhisarspor ile Standard Liege arasında oynanacak ve saat 20:55'te başlayacak olan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.