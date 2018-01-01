Akhisarspor - Standard Liege maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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AA
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'i ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı, Macar hakem Adam Farkas yönetecek.
Geride kalan 5 maçta puan alamayan Akhisarspor'un turnuvaya veda etmesi daha önceden kesinleşmişti.
9 puanda olan ve averaj farkıyla 3. sırada yer alan Standard Liege'in ise gruptan çıkma umutları bu maça bağlı.
İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk müsabakayı Standard Liege 2-1 kazanmıştı.
Maç saati, TV & İnternet yayını
|Maç
|Akhisarspor - Standard Liege
|Tarih
|13 Aralık Perşembe
|Saat
|20:55
|Yayıncı Kanal
|beIN Sports 2
|İnternet Yayını
|beIN Connect
Akhisarspor ile Standard Liege arasında oynanacak ve saat 20:55'te başlayacak olan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.