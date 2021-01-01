Akhisarspor önce iki kupa aldı, sonra iki senede iki lig birden düştü

2018'de çifte kupa kaldıran Akhisarspor, 2.Lig'e düştü.

2017-18 sezonunda Türkiye'de parmakla gösterilen, adeta rol modeli olarak sunulan bir takım vardı. Ege'nin ilçesi Akhisar'dan Süper Lig'e kadar tırmanan Akhisarspor, o sezonu Türkiye Kupası zaferi ile noktalamıştı.

Ertesi sezonu da Süper Kupa galibiyetiyle açan Akhisarspor için o günler, son güzel zamanladı.

İki sene önce Süper Lig'e veda eden, geçen sezon TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi vermesine rağmen başarıya ulaşamayan Akhisarspor, bu sezon bir kez daha küme düştü ve 2.Lig'e indi.

Akhisarspor nasıl düştü?

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Akhisarspor, ilk dokuz maçında iki kez yenildi. Şampiyonluk için yeterli bir performans olmasa da ligin üst sıralarına yakın durmasına yetiyordu.

Fakat Kasım ayıyla beraber düşüş başladı. Keçiörengücü'ne deplasmanda 6-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, üst üste sekiz maçını kaybederek ilk yarıyı 13 puanla küme düşme hattının içinde noktaladı.

Ege ekibi, devre arasında tam 26 transfer yaptı. Fakat bu hamleler de işe yaramadı. İkinci yarıda daha iyi bir performans gösterilse de (16 puan) ligde tutunmak için yeterli puan toplanamadı.

33. haftaya Menemenspor'un ve Adanaspor'un 5 puan gerisinde giren Akhisarspor, şampiyonluk mücadelesi veren Giresunspor'a konuk oldu. Akhisarspor'un mutlak galibiyete ihtiyacı vardı, üstelik bu gerçekleşse bile rakiplerinin puan almaması gerekiyordu. Fakat iş diğer maçlara kalmadı. Giresunspor, rakibini 3-0 yenerek yoluna devam ederken, Akhisarspor'u da sezonun bitimine bir hafta kala 2.Lig'e gönderdi.

Süper Lig yılları

2011-12 sezonunda Hamza Hamzaoğlu yönetminde 1.Lig mücaelesi veren Akhisarspor, sezonu 63 puan toplayarak şampiyon olarak bitirdi.

2012-2013'ten itibaren 7 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi, sırasıyla ligi 14., 12., 8., ve 7. sırada bitirdi. Her sene lig sıralamasında kendini aşan takım, 2017-18 sezonunda 11. sırada kalsa da Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihe adını yazdırdı. Ayrıca aynı sezon içinde Fenerbahçe'yi iki maçta da yenerek sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ın üç puan gerisinde kalıp şampiyonluğu kaçırmasına neden oldu.

2018-2019 sezonuna Süper Kupa zaferi ile başlayan Akhisarspor, Avrupa Ligi oynadığı sezonu küme düşerek noktaladı.

Akhisarspor, küme düştüğü 2018-2019 sezonunda bir kez daha Türkiye Kupası'nda final oynadı ama kazanamadı.

Akhisarspor'un oynadığı finaller

Akhisarspor, 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Diyarbakır'da oynanan finali Akhisaspor 3-2 kazandı. Okan Buruk'un takımı, Miguel Lopes, Abdoul Sisokko ve Helder Barbosa'nın golleriyle sonuca gitti. Fenerbahçe'nin Fernandao ve Josef ile bulduğu goller ise galibiyete yetmedi.

Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ertesi sezona Süper Kupa ile başladı. Konya'da oynanan maçın normal süresi Seleznov ve Eren Derdiyok'un golleriyle 1-1 sona erdi. Penaltılar sonunda gülen Saffet Susic'in çalıştırdığı Akhisarspor oldu.

Akhisarspor, aynı sezonun sonunda bir kez daha Türkiye Kupası finaline çıktı ve Galatasaray ile karşılaştı. Sivas'taki maçın 57. dakikasında Elvis Manu ile öne geçen Ege ekibi, son 10 dakikada gelen üç gole engel olamayınca kupayı kazanma fırsatını kaçırdı.

1.Lig'e düştükten sonra Süper Kupa finali de oynayan yeşil-siyahlılar, Ankara'da Galatasaray'a Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi sezonu

Akhisarspor, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Krasnodar, S.Liege ve Sevilla ile aynı grupta yeren alan Akhisarspor, sadece son maçında S.Liege karşısında bir puan alabildi.

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